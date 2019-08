Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce s-a anunțat că divorțează. A făcut publică o poză și a recunoscut: “Un singur șef am și eu”

Bianca Drăgușanu s-a măritat în mare secret, dar totul pare că a durat ceva mai mult de o lună. Apropiați ai celor doi susțin că divorțul este iminent. Bianca a avut o primă reacție, pe Instagram.

Ea a postat o fotografie în care apare, zâmbitoare, alături de fetița ei, Sofia. Iar în dreptul acesteia a inserat un mesaj sugestiv!

”Un singur Sef am si eu🤫😉 si normal ca nu sta la pozat 😂🐒🙈 Titirez Sofia in actiune 💥💕 #happy #mybaby #love #loved #dreamscometrue✨ #blessed #tothemoonandback #sofia 🐅”, a scris Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și musculosul său pare că și-au spus din nou “Adio!” Cei doi s-au căsătorit civil în urmă cu o lună, iar apoi au plecat într-o vacanță. Care nu a fost de bun augur.

Pe rețelele de socializare cei doi și-au blocat unul altuia conturile, iar frumoasa blondină apare în fotografii fără inelul de logodnă care valorează 10.000 de euro.

”Sunt foarte fericită”

Bianca Drăgușanu declara imediat după cununia civilă că în ultimul an s-a simțit foarte fericită. ”În ultimul an, eu așa m-am simțit, sunt foarte fericită că am făcut acest lucru și amândoi simțim…nu am cuvinte să exprim. Nici măcar părinții noștri nu au știut, ne-am dorit să fie un eveniment foarte restrâns și amândoi ne-am dorit să nu se afle public, dar asta este. O să afle mama acum și de la voi și părinții lui. Prietenii noștri care ne-au ajutat să îndeplinim toate… A fost discutată de mai multă vreme (n.red. – cununia civilă). Suntem căsătoriți. Eu mă îmbrac în fiecare zi în rochie de mireasă. Acum mergem să luăm masa la restaurant și apoi mergem la sală”, a spus Bianca Drăgușanu, la scurt timp după ce a ieșit de la Starea Civilă, pentru Antena Stars.