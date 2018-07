Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au certat în direct. Vezi ce i-a reproșat blonda fostului iubit

Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au despartit in urma cu cateva saptamani. Nimeni nu banuia ca in relatia aparent perfecta lucrurile scartaiau de ceva vreme. Mai exact de aproape un an, dupa cum ambele vedete Kanal D au declarat recent. Ei bine, una dintre certurile amuzante, dar pline de „sageti” dintre cei doi a avut loc la finele anului trecut, chiar in emisiunea „Te vreau langa mine”, prezentata de Bianca.

Frumoasa blonda a povestit atunci, dezamagita, ca desi a fost racita cobza, Victor nu i-ar fi facut nici macar un ceai si nu i-ar fi dat nicio pastila desi ea a avut grija de el de fiecare data cand a fost bolnav.

Ei bine, dupa ce amfitrioana show-ului si-a terminat monologul, in platou a venit chiar Victor Slav care a avut si el, la randul lui, niste nemultumiri de subliniat, anunță wowbiz.ro.

„Am racit. Ma bucur ca fiica-mea nu e acasa. Nu ma vait, nu ma tavalesc, asa cum fac barbatii. Dar daca fac asa, nu primesc nici macar un ceai, o pastila, nu ma intreaba nimeni daca sunt bine sau nu. Eram in picioarele goale aseara, iar Victor m-a luat tare! Era si pisalog, dupa ce ca nu m-a rasfatat! Ma si certa ca sunt in picioarele goale. Dar el, cand e racit, e victima! Are dureri, are pofte, „fa-mi supa cu galuste”, „fa-mi un ceai”. Eu sunt lesinata si un ceai nu am primit si eu„, a fost discursul Biancai, urmat de un dialog spumos pe vare vi-l redam mai jos.

Bianca: Cand e el racit, zici ca moare!

Victor: Toti barbatii sunt asa? Eu nu sunt asa!

Bianca: Ce cauti la mine in emisiune?

Victor: Nu are dreptate, pe cuvantul meu! Ia zi cate ceaiuri mi-ai facut tu mie?

Bianca: Cateva! Acum cateva zile i-am facut ceai la micul dejun, ca asta a vrut!

Victor: Ce ti-am zis eu sambata, cand nici nu eram acasa? Ti-am zis sa iei paracetamol, sa iei aspirina? Si cand ajung acasa, ea era desculta! Nici sosete in picioare nu avea!