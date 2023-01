Bie Adam a dat din casă tot! Ce nu se vede la TV de la „America Express”: „Am avut două momente în care m-a lovit”

Bie Adam a spus tot ce nu se vede la TV de la „America Express”. Concurenta face echipă cu mama sa în cadrul reality show-ului, iar în cadrul unui vlog recent, tânăra a povestit ce se află dincolo de ceea ce se vede din fața televizorului.

Concurenta de la „America Express”, Bie Adam a dat cărțile pe față și a spus tot ceea ce nu se difuzează la TV, de la reality show-ul difuzat pe Antena 1. În cadrul unui vlog recent, tânăra care a devenit cunoscută pe internet, datorită conținutului în care-și expune viața și opiniile, Bie a vorbit despre momentele care au avut loc în cadrul competiției, dar care nu au fost difuzate la TV.

Bie Adam a spus ce nu se vede la TV de la „America Express”: „Nu m-am mirat”

Concurenta susține că a trecut prin clipe grele în cadrul competiției, mai ales când a făcut primul autostop în Mexic. Iar acele cadre nu s-au difuzat la TV.

„Am avut două momente în care m-a lovit realitatea. În primul autostop, am văzut Mexicul, era frumos. Mă rog, nu neapărat frumos, dar era altceva: un deșert cu cactuși. Am făcut prima oară vreo 70 de kilometri cu omul ăla cu iguana. Nu pot să zic că am mers într-o excursie, că știam unde mă duc, dar adevărata realitate a greului m-a lovit când eram în autogara aia și trebuia să cerșesc bani și nimeni nu-mi dădea. Nu m-am mirat că nu îmi dau oamenii. Pe mine m-a lovit faptul că eu cu adevărat nu aveam nimic la mine. Nu pot să explic senzația. E o neputință pe care o simți. Erau mult mai multe acumulate. Erau multe curse care nu au apărut pe TV. Gândiți-vă că erau 16 ore de filmare pe zi”, a spus aceasta în cadrul unui vlog.

Mai mult decât atât, Bie susține că au loc multe certuri între ea și mama ei care nu se văd la TV.

„Cearta între mine și mama e mult mai aprinsă și mai acidă. Ea, când am clacat eu în autogara aia, că lumea nu mă ajuta, că nu am cum să plec de acolo, atunci a lăsat-o mai moale”, a mai completat aceasta.

