„Bijuteria” condusă de Traian Băsescu nu a ajuns la fier vechi! Nava-petrolier „Biruința” a fost vândută la un preț colosal

Nava-petrolier „Biruința”, „bijuteria” care a fost condusă de Traian Băsescă pe timpul când fostul președinte era marinar, a fost vândută la un preț uriaș. Iată toate detaliile mai jos, în articol.

Traian Băsescu s-a aflat la cârma navei-petrolier „Biruința”, în perioada în care fostul președinte al țării era marinar. Nava, care încă se află în funcționalitate, a împlinit 38 de ani. Nava-petrolier „Biruința” are o lungime de 300 de metri și o lățime de 46 de metri.

Chiar dacă Traian Băsescu nu a mai activat ca marinar, nava i-a fost extrem de dragă. În anul 2008, nava românească, care a fost construită la Șantierul Naval Constanța, a fost vândută la prețul de 22 de milioane de dolari, aceasta devenind o rafinărie plutitoare. Zilnic, se prelucrau 45.000 de barili, iar capacitatea de stocare era de un milioni de barili. Ulterior, nava a fost vândută către o companie petrolieră din Nigeria. Suma a fost una amețitoare: 40 de milioane de euro.

Nava, însă, nu se mai numește „Biruința”, ci „Tamara Tokoni”. În prezent, s-ar afla în portul din Panama și este utilizată pentru suport logistic, arată Capital.

Traian Băsescu: ”Viața mea s-a modelat după nave”

Ce spunea Traian Băsescu în urmă cu zece ani, în cadrul unei ceremonii de celebrare a 120 de ani de existență a Șantierului Naval din Constanța.

„Cariera mea a pornit de la petrolierul Biruința. (…) Viața pe mare a adăugat capacitatea de a nu te considera înfrânt niciodată. Acea parte a vieții mele a făcut din mine un politician greu de omorât pentru că ce te poate speria în politic față de ce se poate întâmpla pe mare? Nimic, niște vorbe sunt în politică, pe mare sunt valuri. (…) Viața mea s-a modelat după nave, iar definitiva formă a vieții mele are forma petrolierului Biruința. Este o navă care a depășit limita de vârstă și, oricât ar fi de uzată, rezistă”, mărturisea Traian Băsescu în 2012, la Constanța, când a avut loc ceremonia de celebrare a 120 de ani de existență a Șantierului Naval din Constanța.

„M-am întâlnit cu oameni cărora le datorez foarte mult pentru cariera mea profesională şi oameni pe care întotdeauna am încercat să nu-i dezamăgesc. Adică acea sculă magnifică pe care mi-au dat-o, Biruinţa, am îngrijit-o, am făcut-o să ajungă de fiecare dată la destinaţie, am dus-o întotdeauna în siguranţă şi vă rog să mă credeţi, o spun apăsat: nu există lucru de care să fiu mai mândru în viaţa mea decât că am recepţionat şi comandat petrolierul Biruinţa”, a mai povestit fostul președinte, în urmă cu zece ani.

