Biletul Zilei »» Spectacol total »» Ieri am bifat două bilete câștigătoare »» Astăzi pariem inteligent pentru un nou profit!

Biletul Zilei pe care vi l-am propus duuminică și care ieri era încă în joc ca urmare a faptului că partida dintre Hermannstadt și FC Botoșani a fost amânată cu o zi din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a fost câștigător.

Am mizat pe un gol al gazdelor în acest meci încheiat 1-1, iar Biletul Zilei de duminică, pe care mai erau selecțiile un succes al gazdelor la minim două goluri diferență în Liverpool – Fulham (2-0) și pe cel puțin două reușite în Roma – Sampdoria (4-1), a fost câștigător.

Spectacolul a continuat ieri, Biletul Zilei pe care vi l-am propus fiind câștigător. Am mizat pe spectacol în duelul de la Turneul Campionilor care se desfășoară în această perioadă la Londra între Zverev și Cilic, iar pariul cel ppuțin 21 de game-uri a fost câștigător în meci consemâându-se 26 de game-uri. De asemenea la Mediaș-Voluntari am mizat pe cel mult 3 goluri și s-au marcat 2 iar în duelul dintre Brest și Nancy am pariat că echipa gazda, va câștiga puțin o repriză, scor 2-1. Astfel am făcut spectacol, bifând două bilete câștigătoare în aceeași zi!

Iată cum pariem astăzi:

Prima selecție de pe Biletul Zilei vine de la Londra de la Turneul Campionilor unde elvețianul Federer va da piept cu Thiem. Pariem pe experiența lui Federer în acest meci și mizăm pe victoria elvețianului.

A doua selecție de pe Biletul Zilei vine din hocei. AKS Bars Kazan se va duela cu Slovan Bratislava. Diferența de valoare dintre cele două echipe este net în favoarea celor de la Kazan, motiv pentru care mizăm pe „1” solist.

Încheiem Biletul Zilei cu o selecție din fotbal. În Liga Națională Nord din Anglia, York City se va duela cu Chester. Vom miza pe schimbarea tabelei de marcaj de cel puțin trei ori în meci.

Biletul Zilei

BARS KAZAN – SLOVAN BRATISLAVA 1 COTA 1.30

YORK CITY – CHESTER PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.18

FEDERER – THIEM 1 COTA 1.32

COTĂ FINALĂ: 2.02