Boala de care suferă Liviu Guță. Îi pune în pericol cariera și sănătatea: ”Cu credință, voi merge mai departe”

Liviu Guță și-a îngrijorat fanii cu cea mai recentă postare. Artistul a vorbit într-un videoclip despre problemele sale de sănătate. Se pare că, acesta a descoperit că anumite afecțiuni, inclusiv una care îi influențează vocea și respirația, iar activitatea profesională îi este pusă în pericol. Iată ce a spus!

Liviu Guță a dezvăluit recent că se confruntă cu probleme de sănătate care i-au afectat atât vocea, cât și respirația, punându-i în pericol activitatea profesională. Cu toate acestea, artistul a subliniat că este hotărât să urmeze recomandările medicilor și să depună toate eforturile necesare pentru a se recupera complet și pentru a putea cânta din nou, așa cum își dorește din suflet.

Liviu Guță a dorit să împărtășească cu fanii săi detalii despre starea sa de sănătate, explicând că problemele sale au apărut din cauza stresului acumulat și au dus la un reflux gastroesofagian, care i-a afectat atât vocea, cât și respirația. Această afecțiune l-a împiedicat să cânte la nivelul dorit. În urma investigațiilor medicale, s-au descoperit și alte afecțiuni, precum probleme cu arterele și un ficat mărit, care necesită atenție. Deși schimbările recomandate de medici nu vor fi ușor de urmat, artistul este hotărât să facă tot ce poate pentru a-și îmbunătăți sănătatea. Liviu Guță le-a mulțumit fanilor pentru sprijinul constant și pentru încurajările primite și i-a asigurat că, deși se confruntă cu dificultăți, va continua să meargă înainte, fără a se ascunde de realitate.

„Din acest motiv nu am putut cânta la valoarea pe care mi-aș fi dorit-o. Îmi doresc din tot sufletul să vă pot oferi muzică bună și emoție așa cum o simt în inima mea. Am fost la doctor și am făcut mai multe investigații pentru problemele cu stomacul și vocea. Medicii au descoperit alte aspecte la care trebuie să fiu mai atent. Probleme cu arterele, ficat mărit…

Mi-au recomandat să fac schimbări pentru a îmbunătății sănătatea, iar eu bineînțeles că sunt hotărât să fac tot ce pot pentru a atinge pragul acesta. Știu că nu va fi chiar așa de ușor, dar cu sprijinul vostru și cu credință, voi merge mai departe.

Vă mulțumesc din suflet pentru gândurile bune, încurajări și pentru că sunteți mereu alături de mine, îmi dați putere și speranță. Stați liniștiți, nu vă îngrijorați. Acesta este corpul meu, nu mi-e rușine, asta e viața. Am 98 kg în loc de 80′.”, a spus Liviu Guță pe rețelele sociale.