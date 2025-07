Boala extrem de rară pe care o are Rebecca este un real chin pentru orice om. Medicii au supus-o unor teste și scanări complexe

O tânără din Australia, care susține că cea mai timpurie amintire a ei este din perioada în care se afla în pântecele mamei sale, a petrecut mai mult de zece ani ca obiect de studiu al savanților.

Rebecca Sharrock, din Brisbane, este una dintre cele mai puțin de 100 de persoane din lume diagnosticate cu memorie autobiografică excepțională (H-SAM).

În vârstă de 34 de ani, ea a primit diagnosticul respectiv când avea 23 de ani. Înainte de asta, Rebecca considera că abilitatea sa de a-și aminti detalii precise din aproape fiecare zi a vieții sale se datora doar faptului că avea o memorie „neobișnuită”.

Rebecca este singura persoană din Australia despre care se știe că ar avea acest tip de memorie.

La nivel mondial, mai puțin de 100 de persoane suferă de această afecțiune și, la fel ca Rebecca, majoritatea dintre ele pot descrie cu exactitate ce au făcut aproape în orice moment al zilei din orice zi, notează SBS NEWS.

Când este întrebată: „Cum este să trăiești cu o super memorie?”, răspunsul ei este întotdeauna același:

Rebecca a fost diagnosticată cu H-SAM la vârsta de 23 de ani, după ce părinții ei au văzut un episod din emisiunea “60 Minutes” despre cei care trăiesc cu această afecțiune în Statele Unite.

Ea a ajuns să călătorească la Universitatea din California, Irvine, unde a fost supusă ani de zile unor teste și scanări ale creierului.

„Tot ceea ce am experimentat și am trăit personal… marea majoritate, nu pot scăpa de amintiri dintr-un anumit motiv”, a declarat ea. „Este enervant când am o experiență de care ar trebui să mă bucur și am o amintire involuntară.”