O femeie a vrut să folosească toaleta unei benzinării, dar ce a descoperit pe ușă a băgat frica în ea. Americanca a sunat la 911 imediat

O scurtă oprire “de urgență” la o benzinărie s-a transformat într-un moment de coșmar pentru o femeie din Texas, după ce ea a observat un detaliu înfricoșător la toaleta femeilor.

Într-o serie de videoclipuri virale pe TikTok, tânăra pe nume Shelby a descris cum a descoperit o încuietoare electronică pe partea exterioară a ușii unei toalete, la benzinăria Exxon din orașul College Station.

„Poate că sunt nebună, dar dacă sunt, mi-ar plăcea să știu la ce folosește acest dispozitiv”, a titrat ea prima postare, de aproape șase minute, care a adunat peste 335.000 de vizualizări.

Shelby a explicat că încuietoarea se putea declanșa la închiderea ușii, lăsând pe oricine s-ar fi aflat înăuntru blocat, cu excepția cazului în care cineva din exterior vine să deschidă.

„Nu ai cum să ieși”, a spus ea.

„Și nu este și la bărbați”, a continuat Shelby, filmând puțin exteriorul toaletei bărbaților pentru a arăta că aceea nu avea o încuietoare pe exterior.

Comportamentul suspect al angajaților de la benzinărie

În primul ei videoclip, Shelby își amintește că angajații „furioși” ai benzinăriei i-au spus că nu poate face fotografii sau filmări în interior.

Ea a susținut că angajații i-au aruncat priviri care lăsau să se înțeleagă „suntem cu ochii pe tine” și au și gesticulat în mod repetat, arătând cu două degete spre ochii lor și apoi spre ea.

Ulterior, Shelby a contactat Poliția locală.

Când Poliția a cerut explicații, angajații au spus că încuietoarea fusese instalată pentru a împiedica un grup „mare” de bărbați să intre pentru a „distruge” toaleta, lucru care spuneau ei că s-ar fi întâmplat în trecut.

(Citește și: O adolescentă a sunat la poliție după ce sora sa de 6 ani i-a cerut ajutorul. De necrezut ce au găsit polițiștii în casă, când au ajuns)

„Oare câți oameni au dispărut în această zonă?”

Cu toate acestea, Shelby a susținut că autoritățile au fost de acord că era „ciudat” și „nu prea avea sens”, deoarece încuietoarea nu ar fi împiedicat pe nimeni să intre efectiv în toaletă.

Shelby a subliniat că a realizat videoclipuri despre experiența sa pentru a avertiza numeroasele „tinere vulnerabile” care locuiesc în apropiere, la Universitatea A&M, notează THE NEW YORK POST.

Persoanele care au comentat postările ei au discutat despre potențialele pericole, unul dintre ei spunând:

„Să ne gândim puțin … câți oameni au dispărut în această zonă?”

Un altul a adăugat:

„Mă întrebam, de asemenea, dacă există alte uși în interiorul băii care pot fi accesate dintr-o zonă secretă.”

Alții au aplaudat-o pe Shelby pentru că s-a gândit rapid și pentru publicarea videoclipului, precum și pentru eforturile sale de a răspândi vestea cu privire la această problemă, dezvăluind locația.

„Acesta este un exemplu perfect de a-i anunța și pe ceilalți despre posibile pericole observate”, a remarcat un cititor recunoscător. „Ți-ai urmat instinctul și probabil ai ajutat la salvarea unor fete și femei! Mulțumesc!”

Altcineva a adăugat:

„Acesta este motivul pentru care trebuie să fii în permanență conștient de împrejurimile tale. În orice moment. Bună treabă să observi!!!”

Un altul a considerat că lacătul este unul dintre „cele mai înfiorătoare lucruri” pe care le-a „văzut vreodată”.

Care a fost finalul înfiorătorului incident

Într-o postare finală, Shelby a dezvăluit că un pompier a îndepărtat ulterior lacătul de pe ușa de la baie.

„Colega mea de la muncă a sunat la Poliție și a rămas până când au apărut polițiștii și pompierii și i-a făcut să scoată lacătul!”, a scris un utilizator sub videoclipul lui Shelby din 26 martie. „Fiți în siguranță, doamnelor”. „Aleluia, felicitări pentru toți cei care au luat asta în serios și au informat publicul”, a încheiat Shelby ultima postare.

(Citește și: Vedetă TV, găsită moartă în casă! Autoritățile au făcut descoperirea șocantă când au venit să o execute silit)