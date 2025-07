Scandal mare în online! O celebră influenceriță de 26 de ani este acuzată că a spart căsnicia unui sexagenar! „Am intrat pe telefonul soțului meu și am găsit…”

Natalie Reynolds, o influenceriță în vârstă de 26 de ani din SUA, este implicată într-un scandal de proporții în mediul online. Totul după ce o femeie mai în vârstă a acuzat-o, prin intermediul unui videoclip postat pe TikTok, că s-ar afla în spatele divorțului dintre ea și soțul său.

Dar cum a început totul? Ei bine, Cheryl Anderson a postat pe contul său de TikTok un videoclip în care spune că Natalie i-a distrus căsnicia de 32 de ani. Potrivit femeii, motivul despărțirii a fost acela în care ea a descoperit, pe adresa de e-mail a soțului său, că acesta din urmă se abonase la contul de OnlyFans al tinerei, motiv pentru care a decis să divorțeze, simțindu-se înșelată.

„Acum câteva nopți umblam în telefonul soțului meu, atunci când am văzut un e-mail care mi s-a părut suspect. L-am deschis și am văzut că a cheltuit 350 de dolari pe conținut pentru adulți de tip OnlyFans. Sunt mai în vârstă, așa că nu am știut ce înseamnă. Dar am căutat și am aflat. Sunt atât de dezamăgită de bărbatul despre care am crezut că mă iubește. Femeia asta, Natalie, le oferă astfel de conținut unor bărbați căsătoriți!”, s-a plâns ea în mediul online.

În replică, tânăra spune că nu are nicio vină în toată această poveste și că nu este responsabilă pentru faptul că bărbatul în cauză a decis să facă această plată.

„Femeia asta vrea să dea vina pe mine, când e vina soțului ei. Nu mă poate acuza, pentru că nu i-am forțat bărbatul să se aboneze și să plătească. A făcut-o din propria voință. Ar fi timpul ca doamna aceasta să își tragă la răspundere soțul, nu să mă arate pe mine cu degetul”, spune Natalie.

Natalie Reynolds este destul de controversată pentru videoclipurile sale

Potrivit Times of India, Reynolds are aproape șase milioane de urmăritori pe YouTube, în jur de 600.000 pe Instagram și 33.000 pe Kick. Ea a fost și în centrul unor alte controverse ca urmare a imaginilor postate în mediul online.

Pe 9 iunie, pe X au apărut imagini cu Natalie vorbind la telefon și plângând în timp ce se afla în fața sediului TikTok din SUA. Ea cerea să fie primită pentru că pagina sa de pe rețeaua de socializare fusese închisă.

În luna mai, un videoclip postat de tânără a stârnit și mai mari controverse. În respectivul clip, ea a convins o femeie a străzii să sară într-un lac, deși nu știa să înoate, pentru doar 20 de dolari. Mai mult, ea i-a promis „victimei” sale că va sări și ea imediat după, însă, după ce femeia a sărit, Natalie a plecat. În acel moment, mai mulți internauți au cerut public ca tânăra să fie acuzată penal pentru acel gest, mai arată sursa citată.

