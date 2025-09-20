Boala periculoasă pe care o poți face dacă te zgârie pisica. Ce simptome apar imediat

Zgârieturile de pisică nu sunt întotdeauna inofensive, iar uneori chiar o singură dungă roșie te poate îmbolnăvi grav. Boala ghearelor de pisică este o afecțiune destul de gravă care îți poate afecta sănătatea. De multe ori poate fi extrem de greu de depistat, dar iată ce simptome produce.

Majoritatea oamenilor au fost zgâriați cel puțin o dată în viață de o pisică. Fie că vorbim despre animalul de companie sau de alte pisici, aceste atacuri se întâmplă. La prima vedere, pot părea inofensive, însă lucrurile stau total diferit. Un specialist a explicat exact gravitatea la care ne expunem dacă suntem zgâriați de aceste necuvântătoare.

Ce este, de fapt, boala ghearelor de pisică

Zgârieturile de pisică pot ascunde un risc mai mare decât ar putea crede oamenii. Medicii atrag atenția asupra bolii ghearelor de pisică, o infecție bacteriană de care foarte puține persoane au auzit. Aceste zgârieturi produc apariția bacteriei Bartonella. Deși la început pare că nu se poate întâmpla nimic grav, simptomele pot evolua rapid.

În decurs de 3 până la 14 zile după contact poate apărea o infecție ușoară la locul zgârieturii. Zona infectată devine umflată, roșie, cu leziuni rotunde în relief și poate avea puroi. Tegumentele din zona respectivă pot fi mai calde la atingere decât restul pielii. La câteva săptămâni, bacteria își poate face simțita prezența prin mărirea ganglionilor, care pot provoca dureri extrem de mari. De multe ori aceștia sunt confundați cu ganglionii tumorali.

Dacă sesizezi o astfel de transformare în corpul tău din acest motiv, trebuie să ceri ajutor specializat imediat. Este important de știut că nu toate felinele pot să provoace boala ghearelor de pisică, ci doar cele infectate cu bacteria Bartonella. Printre simptomele bolii ghearelor de pisică se regăsesc și durerile de cap, febra, dureri articulare, oboseală, erupții cutanate și lipsa poftei de mâncare.

