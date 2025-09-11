Cum poți vorbi în „limba” pisicii tale. Gestul tocmai a fost descoperit de specialiși

Mulți proprietari de pisici se întreabă cum își pot înțelege mai bine animalele de companie. Cercetătorii britanici au descoperit că un gest simplu pe care îl poți face va transmite afecțiune și încredere către pisici, ajutând la construirea unei legături mai strânse între om și animal

Un studiu realizat de psihologi britanici de la Universitățile din Portsmouth și Sussex a descoperit cum oamenii pot „vorbi” pe limba pisicilor. Cercetarea care a fost publicată în anul 2020 arată că unul dintre cele mai eficiente gesturi pentru a transmite afecțiune felinelor este clipitul lent, un gest echivalent cu un zâmbet uman.

Potrivit cercetătorilor, pisicile interpretează acest gest ca un semn de relaxare și încredere în persoana din fața lor.

„Este ceva ce mulți proprietari de pisici bănuiseră deja, așa că este interesant că am găsit dovezi în acest sens”, a explicat Karen McComb, psiholog și coordonatoarea studiului.

Ce gest poți face pentru a fi înțeles de pisica ta

Studiul a implicat peste 40 de pisici și s-a desfășurat în două etape. În prima, proprietarii au stat la aproximativ un metru de animalele lor și au clipit lent, menținând contact vizual, iar pisicile au răspuns imitând gestul. În a doua etapă, străini au încercat același exercițiu. În acest timp, felinele au reacționat pozitiv, uneori întinzându-și lăbuțele, semn de apropiere și încredere.

Astfel, clipitul lent devine un canal de comunicare între oameni și pisici, chiar și fără o relație preexistentă. Specialiștii recomandă să alegi un moment liniștit, să privești pisica relaxat, să îngustezi ușor ochii și să îi închizi pentru câteva secunde, apoi să îi redeschizi lent. Dacă pisica se simte confortabil, va răspunde la fel, apropiindu-se sau atingându-te cu lăbuța.

Deși pare un gest simplu, clipitul lent arată că pisicile au un limbaj subtil al afecțiunii, iar înțelegerea acestuia poate consolida o legătură armonioasă între om și animalul său de companie.

„Acest studiu este primul care investighează experimental rolul clipitului lent în comunicarea dintre pisică și om. Este ceva ce poți încerca cu propria ta pisică acasă sau cu pisicile pe care le întâlnești pe stradă”, a mai spus coordonatoarea studiului.

