Boala teribilă de care suferă Răzvan Fodor. Irina Fodor a fost şocată să afle asta

Răzvan Fodor (46 de ani) suferă de o boală teribilă. În urmă cu ceva timp, solistul a trecut prin clipe de coșmar în timp ce se afla în India, în vacanță. Din fericire, partenera lui i-a fost alături și l-a ajutat să depășească momentul critic.

Pe blogul personal, Irina Fodor (33 de ani) a dezvăluit că solistul suferă de astm, precizând că acesta face tot posibilul să țină boala sub control. Cu toate acestea, actorul mai trece prin momente de panică, la fel cum s-a întâmplat în India, unde cei doi se aflau în vacanță.

“Eram în India și am hotărât, împreună cu restul găștii, să mergem vreo două zile în deșertul Rajasthan, și să dormim peste noapte în mijlocul pustietății… Târziu în noapte, am hotărât să mergem la culcare. Noi am fost o trupă de 8 oameni și dormeam ca sardinele, toți într-un cort. Când să ațipesc, aud un zgomot ciudat, ca un șuierat. Răzvan mă prinde de mână și îmi spune, în timp ce de abia mai respira: ‘Inhalatorul’. Se sufoca”, spune Irina Fodor.

(VEZI AICI: CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎNTRE IRINA ŞI RĂZVAN FODOR ÎN PAT, NOAPTE DE NOAPTE, DUPĂ SCANDALUL CU ŞTEFAN BĂNICĂ JR: „MĂ CULC BOMBĂNIND”)

Răzvan Fodor suferă de o boală teribilă. “M-a luat tremuratul”

Imediat, Irina Fodor a început să caute ingalatorul pe întuneric, dar a evitat să se agite prea mult, pentru a nu-l speria și mai mult pe solist.

“Afară-beznă, în cort-beznă, iar locația bagajelor noastre- deloc precisă. Știam că am doar câteva minute ca să găsesc medicamentul și m-a luat tremuratul: am pornit, de-a bușilea și am trecut, prin întuneric, peste capetele, mâinile și picioarele prietenilor noștri în timp ce pipăiam disperată colțurile cortului ca să găsesc borseta mea, în care știam că ascunsesem un inhalator pentru cazuri urgente”, a mai spus ea.

“Din fericire, inhalatorul a fost de ajuns”

Irina Fodor mai mărturisește că, la un moment dat, începuse să-i fie foarte frică, mai ales că soțul ei încerca să respire, dar nu putea fără inhalator.

“Știam că el nu se poate mișca și că trebuie să stea cât mai calm ca să poată respira în continuare, iar timpul se scurgea repede. Descopăr borseta, inhalatorul, trec inapoi, prin beznă peste prietenii noștri, ajung la Răzvan: ‘3, 2, 1, inspiră!’… Din fericire, inhalatorul a fost de ajuns, de data asta. Am mai așteptat puțin, până l-am auzit pe Răzvan că respiră corect și am adormit liniștiți”, a mai spus Irina Fodor.

(NU RATA: RĂZVAN FODOR, IMOBILIZAT DE LA BRÂU ÎN JOS. CE A PĂȚIT SOȚUL PREZENTATOAREI DE LA ”ASIA EXPRESS”: ”E CEVA ÎNFIORĂTOR!”)

“L-au luat prietenii și au fugit cu el la spital”

Din păcate, incidentul din India nu este singular. Irina Fodor a povestit că situația a fost mai gravă atunci când au mers împreună la o petrecere, unde au fost invitați de un prieten comun.

“Altă dată, lucrurile au fost mai serioase: la o petrecere surpriză, unde sărbătorita era așteptată pe întuneric de toată gașca, soțu’ nu și-a dat seama că întreaga cameră e ticsită de flori. Când toată lumea a început să cânte “la mulți ani” și luminile s-au aprins, Fodorică de abia mai avea aer să ceară ajutor. L-au luat prietenii noștri și au fugit cu el la spital aproape inconștient”, a spus Irina Fodor.