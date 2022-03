Cosmin Dumitriade Olteanu, zis Bobi de la Urlați, a fondat o companie care este în top 3 cei mai importanți jucători de la nivel național, pe morărit-panificație. De-a lungul timpului, s-a ferit bine de lumina reflectoarelor, s-a dedicat business-ului, iar rezultatele au apărut, în special după afacerile realizate cu statul, câștigând o mulțime de licitații. Un Rolls Royce Cullinan și-a găsit locul în garajul milionarului, bolid cu care, de altfel, zilele trecute, a răvășit Capitala. CANCAN.RO are imagini exclusive cu “Regele brutarilor”.

Bobi de la Urlați este unul dintre cei mai discreți milionari din România. Chiar și așa, n-ar fi avut cum să treacă neobservat, datorită bolidului de lux, de peste 400.000 € cu care afaceristul originar din Urlați, județul Prahova, s-a prezentat, recent, în Capitală. Ajuns în zona Pipera, “Regele brutarilor” s-a deplasat la o adresă, unde își are sediul firma Sun Eco Tech SRL, care vinde corpuri de iluminat. Preț de câteva minute, afaceristul s-a întreținut cu un apropiat, în timp ce a pufăit cu poftă dintr-o țigară.

Pasionat de mașini de lux, deține inclusiv un Bentley

Ulterior, la fața locului a ajuns un alt bărbat, care s-a urcat la volanul “bijuteriei” pe care o deține Bobi de la Urlați. Cei doi s-au plimbat pe străduțele din Pipera aproximativ 30 de minute. În doar câteva ore prin București, discretul milionar a atras atenția tuturor celor care l-au întâlnit, grație superbului Rolls Royce Cullinan. Ținem să precizăm că afaceristul este pasionat de mașinile de lux, în garajul său tronând la loc de cinste inclusiv un luxos Bentley, pe care îl adoră la propriu.

Profit de 3,3 milioane de euro în 2020!

Bobi de la Urlați figurează cu trei firme în județul Prahova: Oltina International SRL, cu sediul în Ceptura, radiată în 2011, Sapore di Pane, cu sediul în Ploiești, radiată în 2006, și Oltina Impex Prod Com SRL, cu sediul în Urlați. Înființată în 1995, ultima societate este și cea mai de succes a celui supranumit “Regele brutarilor”.

În 2020 a avut un profit de 16,6 milioane de lei (aproximativ 3,3 milioane de euro), la – atenție – o cifră de afaceri de 500 milioane de lei (aproximativ 100 de milioane de euro). Doar 3,3% rata de profit, semn că a avut cheltuieli multe în anul trecut.

La Oltina Impex Prod Com SRL, care are puncte de lucru în Ploiești și Urlați, Bobi de la Urlați deține 52% din acțiuni. Îi mai are colegi pe Dumitru Enache (20 %) din Chiajna, Bogdan Iosif (14 %) din Bucov și Nicolae Nicolescu (14%) din Ploiești. Totodată, “Regele brutarilor” are o flotă formată din 43 de vehicule, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO.

A câștigat mai multe licitații

Anul cel mai bun al Oltina Impex Prod Com SRL a fost în 2018, când compania a participat la mai multe licitații, toate câștigate, prin care a furnizat, conform contractului, produse de panificație și patiserie către unități de învățământ și spitale.

În anii următori, licitațiile au scăzut, însă, chiar și în aceste condiții, 2020 a fost cel mai bun an al companiei din punct de vedere al profitului, când firma a avut peste 500 de angajați.

Compania lui Bobi de la Urlați este specializată în producția pâinii, a specialităților de panificație și patiserie, a făinurilor de grâu și porumb precum și în distribuția acestora. Produsele sunt distribuite în toate județele României și în unele state UE. Produsele de morărit (făina de grâu și mălaiul) sunt distribuite în toată țara și în țări din UE și Asia.

Super-licitație câștigată în Banat, pentru cea mai mare moară din estul Europei

În mai 2019, „Regele brutarilor” a fost câștigător al unei importante licitații pentru cea mai mare moară din țară și din estul Europei, cea de la Carani, Timiș. Ulterior, s-a implicat în organizarea curselor de trap și galop din cadrul hipodromului Ploiești.

“Este o bucurie, în primul rând că am ajuns victorios după o mare licitație câștigată la cea mai mare moară din România, cea de la Carani, apoi pentru onoarea pe care am primit-o de a participa la acest eveniment. Peste două săptămâni voi sponsoriza și eu o reuniune, Premiul Oltina, și vreau să cred că ne vom întâlni și la premiul Alexandros, și atunci, pentru a aplauda întrecerile de trap și galop!

Nu mă pricep la cai, eu sunt cu animale sălbatice, cu porumbei… cu caii nu le am! Dar nu ar fi exclus să mă implic și în acest domeniu, în perioada următoare!”, spunea harnicul Bobi, la vremea respectivă.

În 2016, Bobi de la Urlați lovește în altă direcție. El a oferit la licitație zece porumbei cu origini foarte bune pentru concursurile de maraton. Toți cu sânge nobil, care proveneau de la crescători celebri cum ar fi: Etiene Devos, Batenburg, Stekete, Ben Hendricks etc.