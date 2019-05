Bogdan Boantă, în spital! Cum se simte concurentul de la ”Asia Express”, la două zile de la operație: ”Abia aștept să văd…”

Bogdan Boantă a ajuns în spital! Cum se simte concurentul de la ”Asia Express” la două zile de la operație.

Bogdan Boantă și-a dorit de mulți ani să apeleze la o intervenție însă abia acum a prins curajul să o facă! Coregraful s-a lăsat pe mâna unor specialiști și și-a făcut implant de păr. Când era în Asia, concurentul a fost pus în fața unor provocări dificile – să renunțe la podoaba capilară, în schimbul unui avantaj. Atunci el a acceptat să îi fie ras părul de pe cap.

Și dacă la vremea respectivă a regretat decizia luată și și-a plâns în pumni, iată că acum la ieșirea din emisiune a prins curaj și s-a mai ras o dată în cap. Însă pentru a-și face un implant de păr.

„Si uite ca a venit si momentul asta… M-am gândit de multe ori la implantul de par, dar niciodată într-un mod serios! Insa dupa intalnirea cu domnul doctor am prins incredere si m-am convins ca este singurul profesionist pe mana căruia as avea curaj sa ma las. Asa ca, după 2 zile de la operatie, tot ce pot sa spun este MULTUMESC si abia astept sa imi vad părul des si lung!!! Ma bucur ca am facut acest pas!

P.S. abia astept sa vad cum e senzația aia sa te lovească părul peste fata cand faci o piruetă!”, a scris Bogdan Boantă pe contul său de socializare.