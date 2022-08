Bogdan de la Ploieşti, prima reacţie după ce Theo Rose l-a părăsit pe Alex Leonte pentru Anghel Damian. Mulţi credeau eronat că au o relaţie

CANCAN.RO dezvăluia, cu numai câteva ore în urmă, faptul că artista Theo Rose are o nouă relație, și anume cu actorul Anghel Damian, iar că nepotul lui Nea Mărin, Alex Leonte, este istorie. Însă, a existat un moment în care fanii lui Bogdan de la Ploiești și cei ai lui Theo Rose credeau că aceștia ar forma un cuplu. Iată prima reacție a lui Bogdan de la Ploiești, după ce Theo Rose l-a părăsit pe Alex Leonte pentru Anghel Damian.

După ce Bogdan de la Ploiești și Theo Rose au început colaborarea pe plan profesional, urmăritorii acestora au intrat la bănuieli. Deși se știa că interpreta s-a iubit, la momentul respectiv, cu nepotul lui Nea Mărin, prietenii virtuali au fost de părere că între ea și artist ar fi mai mult decât o simplă relație profesională. După ce CANCAN.RO a dezvăluit, în exclusivitate, că Theo Rose formează un cuplu cu Anghel Damian, iar Alex Leonte a fost dat uitării, Bogdan de la Ploiești, cel despre care internauții au presupus că ar fi format un cuplu cu artista, și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele de socializare că urmează să apară în emisiunea „Vorbește Lumea” de la Pro TV.

Bogdan de la Ploiești a dezvăluit pentru CANCAN că el și Theo Rose sunt parteneri de scenă

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bogdan de la Ploiești a mărturisit că este bun prieten cu Alex Leonte, fostul iubit al artistei Theo Rose, și a scos la iveală motivul pentru care a decis să anunțe și pe TikTok că el și colega sa de studio sunt doar parteneri de scenă și nimic mai mult.

„Povestea mea cu Theo Rose, varianta reală, sună în felul următor: ea a cântat un refren dintr-o piesă de-ale ei pe TikTok, iar eu i-am lăsat un comentariu. Cred că acolo le-am atras atenția, și spun «le-am» pentru că nu mă refer numai la ea, ci și la producătorul și managerul ei și am fost contactat pentru o piesă. Evident, am cerut piesa, am ascultat-o și mi s-a părut foarte tare, era trasă de Alex Velea la momentul respectiv. Am acceptat colaborarea fără să stau pe gânduri.

Am fost la studio, atunci ne-am cunoscut pentru prima oară. A fost «dragoste la prima vedere» față de toată familia, la modul că toți am simțit că locul meu e acolo. Drept urmare, am continuat și colaborarea cu Boier Bibescu, avem și același manager. Suntem ca o familie”, ne-a spus Bogdan de la Ploiești, în exclusivitate.

„După ce am tras piesa «Nu pot fără tine», care a avut un succes incredibil de mare, amândoi am avut parte de multă atenție, și eu și Theo. La momentul acela am fost locul I în trending minimum trei săptămâni, așa că eram vizibili și era normal să apară și asocieri de genul între mine și ea. Ideea e că noi doi ne comportăm ca într-o familie, avem același manager și producător, compunem împreună, ne ajutăm reciproc la piese.

Alex (n.r. – Leonte, fostul iubit al lui Theo Rose) e prietenul meu! Chiar eu am propus să facem acel răspuns, pe TikTok, care a «bubuit», în care eu mă prefăceam că o iau în brațe pe Theo și apărea el. Era răspunsul pe care îl așteptau toți oamenii, nu se mai putea… Ei ajunseseră într-un moment dificil și nu ne doream să ajungem la ceva serios dintr-o glumă. El e prietenul meu, ne vedem destul de des”, a continuat artistul.

Sursă foto: Instagram