Bogdan Mocanu și iubita lui s-au despărțit: ”Am decis amândoi să...”

Când toată lumea credea că Bogdan Mocanu și partenera sa de viață vor deveni chiar soț și soție, având în vedere faptul că, la un moment dat, bărbatul o alinta „soția mea”, acum au anunțat faptul că s-au despărțit. Ce a spus fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” despre relația sa?

Bogdan Mocanu și iubita lui, o brunetă misterioasă pe care nu a afișat-o de-a lungul timpului, s-au despărțit. Într-o emisiunea de la Antena Stars, Bogdan Mocanu a făcut o serie de declarații despre despărțirea dintre cei doi. Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” nu știe, însă, dacă va fi o situație definitivă, însă în prezent își doresc să pună accent pe carieră. De asemenea, bărbatul vorbește la superlativ despre fosta iubită, zicând despre aceasta că este ”una dintre cele mai deștepte și frumoase femei” pe care le-a întâlnit.

”Chestiile sunt proaspete acum. Am decis amândoi să ne focusăm pe carieră. Nu pot spune că este definitiv. Suntem separați de ceva timp, însă e clar că sunt sentimente la mijloc. Așa credem noi că e mai bine acum, însă ea este una dintre cele mai deștepte și frumoase femei pe care eu le-am întâlnit”, a spus Bogdan Mocanu la Antena Stars.

Nu rata: EXCLUSIV | BOGDAN MOCANU A DEZVĂLUIT CARE A FOST PRIMA LUI MAȘINĂ: “M-AM RĂSTURNAT CU EL”. SE PLIMBĂ CU UN MUSTANG CARE NU E ÎNCĂ AL LUI, IAR ÎN ACTE, ARE UN MERCEDES C CLASS HYBRID

Fosta parteneră de viață pe care a ținut-o ascunsă de ochii tuturor este mai mare cu șapte ani decât el; aceasta a împlinit vârsta de 32 de ani. În cadrul unui interviu, cântărețul spunea că și-a propus până în vara lui 2022 să devină tătic.

Bogdan Mocanu a crezut că va rămâne paralizat pe viață după ce a suferit un accident rutier

Incidentul rutier violent s-a petrecut pe când acesta avea 18 ani și decisese să facă primul drum în calitate de șofer cu acte. În drum spre Iași, el a apăsat puternic pedala de accelerație și, la un moment dat, a scăpat controlul asupra mașinii, care a derapat și s-a răsturnat de trei ori. În urma impactului, pasagerul a fost aruncat peste Bogdan Mocanu și pentru câteva clipe, el a crezut că și-a omorât prietenul.

“A fost traumatizant, dar nu am realizat atunci pe loc. Celălalt pasager era atârnat peste mine și am crezut că l-am omorât. Nu puteam să îmi mișc picioarele și am zis că am paralizat. Primele cuvinte ale pasagerului au fost și la el că nu își poate mișca picioarele.

Am ieșit pe geam. Eram într-un șanț uriaș. S-au oprit mașini să ne ajute. Pasagerului îi curgeau cioburi cu sânge din cap. L-am dus la urgențe, pentru că și-a fracturat gâtul, iar eu am mers în club să beau de fericire că trăiesc”, spunea el într-o emisiune TV.

Sursă foto: Captură video Youtube