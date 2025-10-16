Botez secret în familia lui Nicole Cherry! Cântăreața a devenit mătușă de băiețel

Familia lui Nicole Cherry s-a mărit! Artista a devenit mătușă în urmă cu câteva luni și a vorbit pentru prima data despre fiul surorii ei. Iată ce a spus!

Nicole Cherry nu este doar o mămică împlinită, dar și o mătușă cu adevărat fericită. Sora artistei s-a mutat de curând în România din Marea Britanie, iar familia este mai unită acum.

Botez secret în familia lui Nicole Cherry

Recent, Cala Oprișan, sora artistei, a organizat botezul micuțului, un eveniment restrâns și plin de emoție. Băiețelul, Izan Anton, este în centrul atenției și aduce doar bucurie în familie.

Mătușica Nicole este topită după el și vorbește mereu cu iubire despre cel mai nou membru al familiei. Artista a mărturisit că odată cu mutarea surorii ei în România, cei mici își petrec din ce în ce mai mult timp împreună.

„De când s-a mutat sora mea în țară este minunat. Am devenit și mătușă pentru a doua oară, am și un nepoțel, iar acum ne bucurăm amândouă de copii. Vorbim foarte des și, când avem timp liber, facem tot posibilul să ne întâlnim. Verișoarele, fiica mea și fiica surorii mele, se înțeleg foarte bine și e o plăcere să le urmărim cum se joacă”, a declarat Nicole Cherry pentru viva.ro.

Întrebată de CANCAN.RO dacă își dorește un al doilea copil sau dacă Anastasia dă semne că mai vrea un frățior, Nicole Cherry a spus:

„Nu, dar nu trebuie să dea ea semne. Trebuie să fiu eu pregătită ca să mă extind. Momentan este bine cu ea. Nu exclud această variantă, dar nu este neapărat pe lista mea. Consider că la 26 de ani am făcut atât de multe și sunt un om împlinit.”

