BREAKING | A murit Dragoș Cristescu, unul dintre cei mai talentați fotografi ai României

Este doliu în lumea fotografilor! Dragoș Cristescu, unul dintre cei mai apreciați artiști din România, a murit. Artistul a pozat numeroase vedete de top din România.

Cunoscut pentru talentul său, dar și pentru cariera impresionantă în fotografie, Dragoș Cristescu lasă în urmă o amprentă puternică în foto jurnalism, fotografie de teatru, modă, publicitate și studio. De-a lungul carierei sale, artistul a colaborat cu mai multe persoane publice din România, printre care Loredana Groza, Gina Pistol, Nicoleta Luciu, Andreea Bănică, Andreea Antonescu, Andreea Bălan, Lavinia Pîrva, Oana Zăvoranu, Cosmina Păsărin și Marinela Nițu.

Dragoș Cristescu, fotograful vedetelor, a murit

Dragoș Cristescu a încetat din viață vineri, 18 aprilie 2024. Anunțul trist a fost făcut de către familia acestuia. Pentru cei care își doresc să își ia rămas bun de la celebrul fotograf, slujba de înmormântare va avea loc pe 19 aprilie, la Biserica Boteanu, urmând ca înmormântarea să aibă loc la ora 12:00, la Cimitirul Iancu Nou.

„Dragoș Cristescu a plecat dintre noi azi, 18 aprilie. Drum bun…. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face astăzi, la Capela Bisericii Boteanu, unde la ora 18:00 va fi oficiată slujba de priveghere. Slujba de înmormântare va avea loc pe 19 aprilie, la ora 11:00, la Biserica Boteanu, iar înmormântarea la ora 12:00, la Cimitirul Iancu Nou”, a fost mesajul familiei regretatului fotograf.

Dragoș Cristescu și-a început cariera de fotograf în anul 1986 la Agerpres și la ziarul Scânteia și după 1986 a fost timp de 15 ani fotograful trustului Media Pro.

Crescând într-o familie de artiști – fiind fiul cunoscutului fotograf de presă Radu Cistescu, acesta i-a urmat exemplul. La vârsta de 14-15 ani a ținut pentru prima dată în mână o cameră foto.

”Fiind inspirat de tatăl meu, un excelent fotograf, am ținut pentru prima dată în mână o cameră foto când aveam 14-15 ani. Timpul a trecut și, iată-mă, bucurându-mă de fiecare dată când fac o fotografie, însă pretențiile mele au crescut și cresc constant.

Am abordat multe genuri ale fotografiei. De la cea jurnalistică, încă din 1986, Revoluția din 1989, ziarul Adevărul și mai apoi ziarul Ultimul Cuvânt. Sunt fondatorul nucleului de fotografi ai agenției Mediafax – Profoto. Colaborarea cu trustul Media Pro s-a concretizat in foarte multe fotografii pentru revistele ProTvMagazin, The One, Maxim, CSID, Promotor și Playboy, la a cărei aniversare de 100 de numere, semnătura mea se afla pe nu mai puțin de 71 de coperți și pictoriale principale”, spunea regretatul fotograf în urmă cu ceva timp.

