BREAKING | Gheorghe Vranciu a murit pe câmp, în plină caniculă. IREAL ce a făcut șefa lui imediat după

Un român în vârstă de 61 de ani și-a pierdut viața în timp ce lucra la o fermă din Alcarràs, provincia Lleida, Spania. Gheorghe Vranciu, muncitor sezonier, a decedat luni, în timpul programului de lucru, pe fondul temperaturilor caniculare ce depășeau 40 de grade Celsius. Familia acuză angajatorul de lipsă de reacție și de neglijență, susținând că bărbatului nu i s-a oferit asistență medicală la timp, deși acesta ceruse ajutor.

Fiul victimei, Ovidiu Vranciu, povestește că tatăl său a anunțat în jurul orei 14:00 că se simte rău, însă șefa echipei ar fi refuzat să cheme ambulanța. După ce l-au întins pe jos, situația s-ar fi agravat, iar abia după mai bine de o oră s-a decis ca muncitorul să fie dus acasă cu o mașină a fermei. În drum, bărbatul a intrat în convulsii și a început să aibă spumă la gură.

Ambulanța a ajuns la fața locului în jurul orei 16:30, dar era deja prea târziu. Raportul preliminar al medicilor indică drept cauză a morții insuficiența cardiorespiratorie acută, provocată de stresul termic.

Gheorghe Vranciu lucra prin agenția de muncă temporară Empleo Express și fusese repartizat la compania Agroalimentaria El Pla SL. Oficialii companiei au evitat să facă declarații, precizând doar că incidentul „nu afectează grupul, ci un partener al companiei”. Agenția de recrutare a transmis că oferă sprijin autorităților și că angajații sunt instruiți în privința riscurilor la locul de muncă, însă nu a clarificat de ce ambulanța a fost chemată atât de târziu.

Condiții grele de muncă pentru bărbatul de 61 de ani

Familia bărbatului reclamă și condițiile dure de lucru, cu ture de zece ore, de la 7:00 la 17:30, chiar și în plină caniculă, fără să aibă sprijin medical în cazul unei probleme.

„Le-au spus muncitorilor că dacă nu stau până la finalul programului nu mai sunt primiți a doua zi”, afirmă fiul său.

Pentru Ovidiu Vranciu, pierderea tatălui său este de neacceptat. Băiatul cere va vinovații să plătească pentru ceea ce au făcut, iar justiția să-i tragă la răspundere. Gheorghe Vranciu locuia împreună cu fiul și cei trei nepoți, iar familia din România trăiește acum cu durerea imensă a acestei pierderi.

„Avea 61 de ani, era puternic și mai avea multe de trăit. Nu-și va mai vedea niciodată nepoții”, spunea fiul bărbatului.

