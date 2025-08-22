Răsturnare explozivă în cazul românilor care au murit îmbrățișați într-un râu din Italia! A început procesul cu o bombă: ce se intampla cu barbatul care a refuzat să-i ajute!

La aproape un an și jumătate de la tragedia de pe râul Natisone (Italia), care a curmat viața a trei tineri români, cazul revine în prim-plan cu un detaliu șocant! Operatorul serviciului de urgență, Michele Nonino va fi judecat în regim de urgență, separat de pompierii implicați, fiind acuzat că minutele fatale ar fi putut fi evitate și că el ar fi putut salva tinerii, dacă intervenția ar fi fost declanșată mai repede.

Michele Nonino, operator al centralei SORES (echivalentul 112), va fi judecat rapid pentru tragedia de pe râul Natisone, în care au murit românii Cristian Molnar, Patrizia Cormos și Bianca Doros.

În condițiile în care una dintre victime, Patrizia, a sunat de patru ori la 112, dar nu i-a mai răspuns nimeni!

Procesul, programat pentru 17 noiembrie 2025, se va desfășura în fața judecătorului Mauro Qualizza și va fi separat față de ceilalți trei pompieri implicați – Andrea Lavia, Luca Mauro și Enrico Signor, toți aflați în serviciu la Sala Operativă a Comandamentului provincial din Udine.

Cronologia tragediei

Cei trei tineri au rămas blocați aproximativ 40 de minute pe o insuliță pietroasă din mijlocul râului Natisone, lângă Podul Roman din Premariacco, după ce au fost surprinși de o viitură bruscă. Între orele 13:31 și 13:48 au fost efectuate mai multe apeluri la 112, solicitând trimiterea urgentă a unui elicopter medical.

Elicopterul „Doppio India”, cu bază la Pasian di Prato, ar fi putut ajunge în zonă în 12–13 minute, însă cererea a fost formalizată abia la 13:45:29, iar decolarea s-a produs la 14:07. Aeronava a ajuns la fața locului la 14:13, aproape trei minute după ce cei trei tineri fuseseră luați de curent, relatează corriere.it.

Operatorul italian putea să le salveze viața

Procurorul Massimo Lia îl acuză pe Nonino de întârzierea activării elicopterului și de nefolosirea liniei telefonice de urgență pentru solicitarea intervenției. Avocatul familiei Molnar susține că tinerii ar fi putut fi salvați dacă ajutorul ar fi pornit imediat după primul apel.

Într-un videoclip publicat ulterior, se poate observa tentativa unui pompier de a salva tinerii, însă curentul puternic a împiedicat intervenția imediată.

Procesul lui Michele Nonino urmează să ofere răspunsuri asupra modului în care s-au desfășurat intervențiile și asupra responsabilităților exacte în această tragedie care a zguduit atât Italia, cât și România. Dacă va fi găsit vinovat, operatorul riscă ani grei de închisoare.

