BREAKING | Marian Lumînare, președintele AMFB, a murit

Doliu în lumea fotbalului! Marian Lumînare, președintele Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB), s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Acesta a fost răpus de o boală incurabilă, care i-a marcat ultimele luni de viață. Anunțul decesului a adus multă durere, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Marian Lumînare s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă. În ultimele cinci luni, acesta nu s-a mai putut prezenta la locul de muncă, boala avansând în multiple metastaze.

Decesul președintelui Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB) a fost confirmat oficial de Asociația Județeană de Fotbal Ilfov, printr-un comunicat transmis online.

„Asociația Județeană de Fotbal Ilfov transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, precum și Asociației Municipale de Fotbal București și întregii familii a fotbalului bucureștean, în urma trecerii în neființă a domnului Marian Lumânare, Președinte al Asociației Municipale de Fotbal București. Plecarea sa dintre noi reprezintă o pierdere profundă pentru întreaga comunitate fotbalistică. Prin dedicarea, profesionalismul și pasiunea sa, a avut o contribuție remarcabilă la dezvoltarea și promovarea fotbalului în București. În aceste momente de grea încercare, suntem alături de familie, de Asociația Municipală de Fotbal București și de toți cei care i-au fost aproape, împărtășind durerea acestei pierderi. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în comunicatul transmis de Asociația Județeana de Fotbal Ilfov, în mediul online.

FRF, mesaj în memoria lui Marian Lumînare

De asemenea, în urma anunțului decesului, Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe. Moartea lui Marian Lumînare a adus multă durere.

„Federația Română de Fotbal a primit cu profundă tristețe vestea dispariției lui Marian Lumînare, o figură marcantă a fotbalului amator și un promotor dedicat al sportului-rege în București. În calitate de președinte al Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB), Marian Lumînare și-a dedicat o mare parte din viață dezvoltării fenomenului fotbalistic la nivel local, punându-și amprenta asupra organizării competițiilor și susținerii cluburilor din capitală. Activitatea sa neobosită și pasiunea pentru fotbal au contribuit semnificativ la consolidarea fotbalului amator și juvenil. În aceste momente de mare suferință, Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor și întregii comunități a Asociației Municipale de Fotbal București. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis FRF.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în lumea sportului! Atleta Mara Flavia Araujo a murit în timpul concursului Texas Ironman

Raul Asencio, fundașul central de la Real Madrid, a ajuns la spital din cauza unui virus misterios. A slăbit 6 kilograme în 14 zile!