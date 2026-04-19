Cine este și cu ce se ocupă soțul Andreei Marinescu. Știrista de la Pro TV și Adi Titulescu sunt căsătoriți de 8 ani

De: Denisa Crăciun 19/04/2026 | 18:05
Cine este soțul Andreei Marinescu

Andreea Marinescu este prezentatoare la PRO TV. Puțini cunosc detalii despre viața sa personală și asta pentru că nu împărtășește prea des momente din viața ei. Aceasta este căsătorită cu un comisar criminalist și chiar dacă meseriile lor sunt total diferite, principiile sunt comune, iar asta îi face să se înțeleagă de minune.

Celebra prezentatoare TV, Andreea Marinescu, este una dintre cele mai îndrăgite din trustul PRO TV. Deși apare mereu pe sticlă, este o persoană discretă, iar puțini cunosc povestea de iubire pe care o trăiește. Ea este căsătorită cu Adi Titulescu, comisar criminalist de profesie, iar relația lor a început într-un mod deosebit. Recent, știrista a vorbit despre cum se înțelege cu soțul ei.

Povestea dintre prezentatoare și soțul ei a început în urmă cu mulți ani. S-au cunoscut chiar în timp ce ea realiza un reportaj, iar el lucra în poliție. În anul 2018 au făcut pasul cel mare și și-au unit destinele. Viața lor era mai frumoasă ca oricând și au decis să își mărească familia, așa că au făcut un copil. Chiar dacă nu oferă prea multe momente din căminul lor conjugal, de curând, Andreea Marinescu a povestit cum se înțeleg și cum își mențin relația de cuplu.

Liniștea de la noi din casă este, poate, uneori mai lungă decât în alte familii. Ne acordăm momente de liniște și facem bine că ne creăm astfel de spații. Având amândoi meserii care ne consumă foarte mult, ne-a ajutat faptul că am avut capacitatea să înțelegem nevoia celuilalt de liniște și să nu ne «căpiem» cu întrebări de genul: «Ce ai? Ești supărat? S-a întâmplat ceva?», a declarat ea.

În plus, Andreea a recunoscut că atunci când petrec timp împreună nu vorbesc despre carierele lor și asta pentru că au avut discuții aprinse pe această temă.

Niciun briefing — ne ucide secretul de serviciu. O singură dată am avut o dezbatere pe un subiect. S-a lăsat cu ceartă și, de atunci, nu mai discutăm nimic ce are legătură cu domeniul lui”, a mai spus știrista. Noi ne-am plăcut din prima, fără să știm unul de celălalt, însă. A fost nevoie de câțiva ani și de o întâmplare — un telefon stricat, pe care el mi l-a reparat — pentru a ne da seama că ar trebui să ne și întâlnim, să rămânem împreună, să ne cumpărăm o casă, să ne căsătorim, să avem un copil… și cine știe ce se va mai întâmpla mai departe, a mai transmis prezentatoarea.

