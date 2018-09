Breaking news. Ex-logodnica lui Cătălin Cazacu, lovită în trafic: ”Șoferul vinovat a fugit…”

Anna Roman, una dintre cele mai sexy brunete din showbiz-ul românesc, a trecut prin momente mai puțin plăcute. (Super oferta de angajare) Tânăra a fost implicată într-un incident rutier, iar mașina pe care o conducea a avut mult de suferit. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini și mărturii uluitoare.(CITEȘTE ȘI: EX-LOGODNICA LUI CAZACU I-A DAT PAPUCII MILIONARULUI ITALIAN?)

Ex-logodnica lui Cătălin Cazacu a fost implicată, recent, într-un accident rutier, din cauza unui șofer neatent. În urma incidentului nefericit, Anna Roman e nevoită acum să umble pe la service-urile auto pentru a-și repara bijuteria pe patru roți Și cum un necaz nu vine niciodată singur, Anna Roman a avut parte de o "surpriză" de proporții din partea conducătorului auto neatent. Acesta a dispărut de la locul faptei la scurt timp după accident.

”Din fericire nu a fost un accident grav. Voiam să virez dreapta, iar un domn neatent mi-a lovit mașina în partea dreaptă. Inițial, am vrut să completăm o amiabilă, dar, până m-am întors de la mașină, acesta a plecat. Am sunat la Poliție, am dat declarația, iar acum aștept să-l găsească pe făptaș”, a declarat Anna Roman, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Anna Roman a pus mâna pe un milionar italian

Fotomodelul Anna Roman a trăit o poveste de dragoste tumultuoasă cu motociclistul Cătălin Cazacu. Cei doi s-au despărțit, s-au împăcat, apoi s-au despărțit din nou, iar de ceva timp frumoasa brunetă și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat putred de bogat, dar și extrem de galant.

”Îl cunosc pe Christian de aproximativ 10 ani, l-am cunoscut întâmplător la un party. A fost atracție la prima vedere, dar eu în acea perioadă eram într-o relație foarte serioasă și totul s-a rezumat doar la o prietenie frumoasă. Prin martie anul aceasta am fost în vacanță în Italia și ne-am intersectat din nou. El a rămas la fel de frumos. Și… sunt femeie, normal că mi-a plăcut! Christian este cam tot ce mi-am dorit de la un bărbat. Nu îi lipsește absolut nimic. Suntem împreună de câteva luni, ne vedem aproape săptămânal și totul este minunat între noi”, a mărturisit Anna Roman, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

A fost cerută în căsătorie

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi fostul concurent de la Exatlon a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna Roman și Cătălin Cazacu au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce fostul concurent de la Exatlon ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui.

“A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui. Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, mărturisea atunci Anna Roman.

