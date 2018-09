Unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz dă semne că este pe cale să se destrame. Relația Annei Roman cu milionarul italian Christian ar fi început să scârțâie serios. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a aflat amănunte picante din viața amoroasă a celebrului model. (Scapă de grija banilor, îți plătim 5.000$ lunar!) Din câte se pare, povestea de dragoste dintre sexy brunetă și milionarul italian se îndreaptă spre final. (CITEȘTE ȘI: COLEGUL CELEBRU DE LA KANAL D L-A SCOS LA AGĂȚAT PE VICTOR SLAV)

”Îl cunosc pe Christian de aproximativ 10 ani, l-am cunoscut întâmplător la un party. A fost atracție la prima vedere, dar eu în acea perioadă eram într-o relație foarte serioasă și totul s-a rezumat doar la o prietenie frumoasă. Prin martie anul aceasta am fost în vacanță în Italia și ne-am intersectat din nou. El a rămas la fel de frumos. Și… sunt femeie, normal că mi-a plăcut! Christian este cam tot ce mi-am dorit de la un bărbat. Nu îi lipsește absolut nimic. Suntem împreună de câteva luni, ne vedem aproape săptămânal și totul este minunat între noi”, a mărturisit, în urmă cu câteva luni, Anna Roman, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Cu toate că Anna Roman spunea că flacăra dintre ei arde cu putere, distanța dintre cei doi amorezi se pare că a influențat foarte serios povestea lor de dragoste, iar de ceva vreme relația a început să scârțâie serios.

O sursă din anturajul celebrului model a făcut mărturisiri spumoase, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA. Potrivit spuselor acesteia, după ultima vizită a lui Christian în România, lucrurile dintre ei au început să se precipite. Din câte se pare, italianul ar fi foarte deranjat de faptul că Anna Roman nu îi acordă prea mare atenție și nu comunică prea mult cu el.(CITEȘTE ȘI: EX-LOGODNICA LUI CĂTĂLIN CAZACU A LUAT O DECIZIE RADICALĂ)

”Christian s-a supărat din cauză că Anna nu i-a răspuns la mesaje. Omul nu e pe treaba lui, îi scrie în fiecare zi, dar ea pur și simplu uită să îi răspundă. El este foarte deranjat că nu i se acordă atenția cuvenită. Din această cauză disputele dintre cei doi au început să fie destul de frecvente. Distanța dintre ei pare să fie un factor destul de influent, care o să ducă până la urmă la despărțire”, ne-a mărturisit una dintre prietenele apropiate ale Annei Roman.

Milionarul italian, planuri mărețe cu frumoasa româncă

Christian ne mărturisea, înainte de acest episod, că are planuri mărețe în ceea ce o privește pe iubita lui. (CITEȘTE ȘI: FOSTA LOGODNICĂ A LUI CĂTĂLIN CAZACU RUPE TĂCEREA DESPRE NOUL IUBIT)

”Anna este o femeie minunată și sunt foarte mândru că este iubita mea. Încerc să o conving să se mute în Italia, dar înțeleg că pentru ea viața profesională este foarte importantă și o voi ajuta să-și extindă afacerea și în Italia”, declara Christian, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA.

A fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi fostul concurent de la Exatlon a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna Roman și Cătălin Cazacu au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce fostul concurent de la Exatlon ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui.

“A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui. Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, mărturisea atunci Anna Roman.

