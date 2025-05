BREAKING | Ovidiu, un român de 36 de ani, se zbate între viață și moarte în urma unei explozii: ”L-am scos pe targă, nu era conștient”

Momente cumplite pentru un român! Ovidiu se află în stare gravă, cu arsuri pe tot corpul, după ce a fost victima unei explozii. Iată ce s-a întâmplat!

Ovidiu a fost victima unei explozii care a declanșat un incendiu în apartamentul său din Italia. Acum, românul în vârstă de 36 de ani este internat în stare foarte gravă la spital și se zbate între viață și moarte.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu 2 zile, pe data de 20 mai, în apartamentul din Pordenone, Italia, acolo unde Ovidiu locuia. Conform informațiilor emise de presa italiană, explozia care a declanșat un incendiu ar fi pornit de la o scurgere de gaz dintr-o butelie.

În urma acestei întâmplări triste, clădirea a fost evacuată complet. Apartamentul lui Ovidiu și al unui vecin au fost distruse complet și nu mai pot fi locuite, iar explozia a fost atât de puternică încât a aruncat în aer ferestrele și a spart geamuri ale clădirilor din apropiere.

Românul se afla în apartament în momentul exploziei și a suferit răni grave, iar acum are arsuri pe toată suprafața corpului și este internat la terapie intensivă. Medicii sunt rezervați în legătură cu starea lui actuală și șansele de supraviețuire.

Martorii sunt cutremurați de ceea ce s-a întâmplat și povestesc că panica s-a instaurat imediat după ce zgomotul înfricoșător s-a produs.

„Am crezut că e cutremur, apoi am auzit geamurile spărgându-se. M-am uitat pe fereastră, am văzut fumul, mi-am trezit imediat fetița. Vecinii au început să strige să ieșim din bloc, așa am reușit să evacuăm rapid clădirea.

Mai târziu am aflat că domnul era înăuntru. Este o persoană foarte bună, dar a inhalat mult fum. L-am văzut scos pe targă, nu era conștient.”, a spus o vecină, potrivit rotalianul.com.