BREAKING | Piedone a fost plasat sub control judiciar și este suspendat de la șefia ANPC

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar. În urma perchezițiilor efectuate de procurorii DNA la locuința sa, șeful Autorității pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) este acuzat că a anunțat reprezentanții unui hotel din Sinaia despre faptul că în locația respectivă ar urma să aibă loc un control ANPC.

Marți, 22 iulie 2025, Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Șeful ANPC nu mai are voie să își exercite funcția și nici să se prezinte la birou pe durata măsurii preventive. Piedone este suspectat că ar fi divulgat informații proprietarului unui hotel din Sinaia despre un control care ar fi urmat să fie făcut în locația respectivă.

„În cursul zilei de 22 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis Biroul de Informare și Relații Publice al DNA.

După ce perchezițiile din locuința sa au fost finalizate, Cristian Popescu Piedone a fost audiat mai bine de două ore la DNA. Șeful ANPC a recunoscut că este prieten bun cu proprietarul hotelului respectiv din Sinaia, însă nu a existat niciodată între ei un schimb de informații publice despre un posibil control. Din primele informații, se pare că hotelul din Sinaia îi aparține lui Dan Radu Rușanu, fostul șef al Autorității de Supraveghere Financiară.

”Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost. Nu am făcut un trafic de influenţă, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da. Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele şi ale şoferului meu au fost ascultate.

Mi-am făcut datoria că am deranjat. Vom vedea, dar am deranjat extrem de mult și vorbesc de la corporații. Vorbesc de multe altele pe care nu le știți. În spatele tuturor acestor povești n-am vrut decât să-mi fac datoria și bine voi face în continuare”, a spus șeful ANPC la ieșirea din DNA.