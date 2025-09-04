Acasă » Știri » BREAKING | Român ucis pe trecerea de pietoni în Italia, de un motociclist. Mai avea câțiva pași până acasă

De: Irina Rasoveanu 04/09/2025 | 23:34
Un român a murit în Italia/ Sursa foto: Pixabay

Tragedie într-o familie de români stabilită în Italia! Un bărbat și-a pierdut viața la doar 59 de ani, după e a fost lovit de o motocicletă. Românul traversa pe trecerea de pietoni la doar câțiva pași de casa sa. Soția a ajuns la locul accidentului în scurt timp, însă nu a putut face față durerii. În cele din urmă, a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Miercuri seara, 3 septembrie 2025, în jurul orei 20:00 un român stabilit în Toscolano Maderno, regiunea Lombardia, Italia, a fost lovit de o motocicletă KTM, în timp ce traversa strada regulamentar pe trecerea de pietoni.

Ce au descoperit oamenii legii despre motociclistul care l-a ucis pe român în Italia

Românul în vârstă de 59 de ani nu a mai avut nicio șansă. Impactul fiind extrem de puternic, acesta a murit la locul accidentului, iar echipajele de salvare nu au mai putut face nimic pentru el. Bărbatul traversa pe trecerea de pietoni atunci când a fost izbit de o motocicletă, potrivit Brescia Today.

Potrivit primelor informații, oamenii legii au descoperit că motociclistul ar fi circulat cu mare viteză. La rândul ei, acesta a suferit răni grave, fiind transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul Civil din Brescia.

La scurt timp după accident, soția și fiul românului au ajuns la locul tragediei, care a avut loc foarte aproape de casa lor. Femeia, în vârstă de 45 de ani, nu a putut face față durerii atunci când a aflat că partenerul ei s-a stins din viață. Ea a început să se simtă extrem de rău, astfel că a fost internată la spitalul din Gavardo pentru investigații.

Locul accidentului s-a umplut de trecători, care au venit pentru a vedea ce s-a întâmplat. Între timp, autoritățile au închis circulația pe șoseaua statală o perioadă îndelungată pentru a asigura zona și a permite operațiunile de salvare.

De asemenea, oamenii legii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurimile în care s-a produs nenorocirea. Anchetatorii au în vedere și deschiderea unei posibile anchete pentru omor rutier.

