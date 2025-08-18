BREAKING | Silviu Mărginică a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 24 de ani

Tragedie de nedescris într-o familie din Iași. Un tânăr de 24 de ani a murit fulgerător după ce a intrat cu mașina pe contrasens și s-a izbit frontal de un alt autoturism. Silviu Mărginică și-a dat ultima suflare pe un pat de spital.

Este doliu într-o familie din Iași. Silviu, un tânăr de 24 de ani, a murit după ce a provocat un accident rutier grav. Nenorocirea a avut loc pe raza localității Stolniceni-Prăjescu, județul Iași. Silviu Mărginică se deplasa la bordul autoturimului său marca Audi, dinspre Pașcani spre Roman, iar la un moment dat a intrat în depășire pe linia continuă – când depășirea este interzisă, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un alt autoturism care circula din celălalt sens.

Sfârșit tragic pentru Silviu, un tânăr de 24 de ani din Iași

În urma impactului, atât Silviu, cât și șoferul din cealaltă mașină, un tânăr de 22 de ani din Botoșani, au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD, iar cei doi tineri au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Din păcate, din cauza leziunilor grave suferite, Silviu a încetat din viață pe patul de spital din Iași Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași au anunțat că au deschis un dosar penal în acest caz și fac verificări pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

„La data de 16 august a.c., în jurul orei 21:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe raza comunei Stolniceni-Prăjescu, județul Iași. Din primele verificări efectuate la fața locului, a rezultat faptul că un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din județul Iași, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula din sensul opus, condus de un șofer de 22 de ani, din județul Botoșani.

În urma impactului, ambii conducători auto au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, tânărul de 24 de ani a decedat. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

