Ea este Riana, tânăra cântăreață care a murit în accidentul din Bocșa. Avea doar 21 de ani

Tragedie rutieră pe drumul dintre Bocșa și Reșița! Doi tineri din județul Mureș și-au pierdut viața într-un accident de motocicletă.

Duminică, 10 august, drumul național DN58B, la ieșirea din orașul Bocșa spre Reșița, a devenit scena unei tragedii care a îndoliat două familii din județul Mureș și a zguduit comunitatea locală. Un grav accident rutier a curmat viața a doi tineri aflați pe o motocicletă, în timp ce alte două persoane au ajuns la spital cu răni ușoare.

Evenimentul s-a produs la kilometrul 12 al drumului care leagă Bocșa de Reșița, într-o zonă cunoscută pentru curbele sale periculoase. Motocicleta, condusă de un tânăr de 32 de ani, rula în direcția Reșița, iar în momentul în care vehiculul a intrat într-o curbă, șoferul ar fi pierdut controlul ghidonului. Vehiculul pe două roți a pătruns pe contrasens și s-a izbit violent de o autoutilitară care circula regulamentar din sens opus. Impactul nu a lăsat nicio șansă celor doi pasageri ai motocicletei.

Motociclistul, Zsigmond Balazs, originar din județul Mureș și pasionat de motociclism, a murit pe loc în urma coliziunii. Alături de el se afla Riana Varga, o tânără de 21 de ani, tot din Mureș, care și-a pierdut de asemenea viața. Pentru cei doi, plimbarea de duminică s-a transformat în ultimele momente trăite împreună.

Ea este Riana, tânăra cântăreață din Ungheni care și-a găsit sfârșitul mult prea devreme în cumplitul accident de la Bocșa. Avea doar 21 de ani și o voce care aducea lumină în fiecare spectacol în care urca pe scenă. Pentru cei care au cunoscut-o, Riana nu era doar o interpretă de muzică populară, ci și un simbol al tinereții și al pasiunii pentru tradiție. Viața ei s-a oprit brusc, lăsând în urmă un gol imens în comunitate, dar și amintirea unei fete care iubea cântecul și aducea bucurie celor din jur.

„Cu profundă tristețe, anunțăm trecerea la cele veșnice a colegei și prietenei noastre dragi, Riana Varga, membră a Ansamblului Folcloric Hora din orașul Ungheni. Riana a fost nu doar o fată talentată, ci și un suflet cald, care a adus lumină și bucurie în inimile celor din jur. Amintirea ei va rămâne veșnic vie în sufletele noastre. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care au cunoscut-o. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a transmis ansamblul din care făcea parte.

