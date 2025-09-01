Acasă » Știri » BREAKING | Un bărbat a fost înjunghiat în miezul zilei, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei

BREAKING | Un bărbat a fost înjunghiat în miezul zilei, pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei

De: Andreea Stăncescu 01/09/2025 | 14:45
Un bărbat a fost înjunghiat în București / FOTO: Shutterstock

Un bărbat a fost înjunghiat luni pe o stradă din Sectorul 4 al Bucureștiului, după ce ar fi încercat să intervină într-un conflict între două persoane. Incidentul s-a produs pe Șoseaua Giurgiului, iar victima, un bărbat de aproximativ 50-60 de ani, a fost lovită cu un cuțit în zona gâtului.

Poliția a fost sesizată prin apelul 112, iar echipaje de la Secția 16 și de la Serviciul Omoruri s-au deplasat imediat la fața locului. Victima a primit primele îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar, unde se află în stare gravă.

Agresorul a fost arestat de către polițiști

Agresorul, un bărbat de 45 de ani, a fost identificat și prins la scurt timp după incident. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii atacului. Martorii povestesc că atacul a avut loc după ce victima, cunoscută de agresor, i-ar fi cerut o țigară, moment în care a fost lovit.

Bărbat ucis de propriul tată, în urmă cu câteva zile

Pe 28 august 2025 satul Cotul lui Ivan din județul Iași a fost zguduit de o tragedie. Un bărbat de 54 de ani a fost ucis de propriul tată, în vârstă de 75 de ani, în urma unui conflict violent izbucnit pe fondul consumului de alcool. În timpul altercației, fiul ar fi încercat să-l atace pe bătrân cu un topor, iar tatăl, simțindu-se amenințat, l-a lovit cu un cuțit în spate. Rana a fost fatală, iar victima a decedat înainte ca echipajele de intervenție să poată interveni.

Bărbatul lucra în construcții la Iași, dar obișnuia să petreacă mult timp în satul natal. Vecinii spun că era cunoscut pentru consumul frecvent de alcool, care a generat adesea conflicte, culminând de această dată cu un tragic deznodământ.

