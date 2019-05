Brigitte a ales o destinație exotică pentru luna de miere cu Florin Pastramă

Brigitte și soțul ei, Florin Pastramă, își vor petrece luna de miere într-o desinație exotică. Ei se vor îmbarca într-un avion care îi va duce departe de România, după ce vor face nunta. La cununia religioasă vor participa peste 400 de invitați, însă pe listă nu a fost trecut fostul soț al brunetei, care a făcut declarații neplăcute după cununia ei civilă.

Brigitte și Florin Pastramă, luna de miere într-o destinație exotică

Brigitte și Florin Pastramă au decis să meargă în luna de miere în Maldive, un paradis impresionant, unde sunt convinși că vor trăi momente de neuitat. Și… având în vedere că amândoi își doresc să devină părinți și chiar “lucrează” la acest capitol… n-ar fi exclus ca la întoarcerea în țară să vină trei.

“Noaptea nunții nu va exista, pentru ei noaptea nunții a fost în «Fermă». Dar luna de miere va fi în Maldive”, a mărturisit una dintre prietenele lui Brigitte, relatează revista VIVA!.

Nașa celor doi proaspăt însurăței a făcut declarații emoționante despre povestea lor de dragoste. “Mă leagă o relaţie de prieteni cu Brigitte de vreo 18 ani, de la prima ei căsătorie. Ne-am cunoscut la Timişoara. De atunci am tot ţinut legătura. Şi pe Florin în cunosc tot de vreo 20 de ani, de când venea în cluburile din Mamaia. Brigitte este o tipă, chiar dacă e impulsivă şi nu tace, Florin este un pic calm şi liniştit aşa. Cred că este o combinaţie destul de ok, spun eu. Cred că Florin o s-o liniştească, aşa sper. S-au hotărât foarte repede. Probabil că… ochii văd, inima cere. Nu cred că e repede. Cred că aşa a fost să fie. Flori e un tip foarte mişto. A avut o grijă de mine ieri la masă. Este foarte educat şi chiar mi-a plăcut şi mama lui, o femeie foarte mişto. A fost o masă restrânsă, familia lui Florin, familia lui Brigitte şi prieteni foarte, foarte apropiaţi. S-a stat până târziu”, a afirmat Lizeta Haralambie într-o emisiune de la Antena Stars.

Brigitte și Florin Pastramă, o poveste de iubire care a început la “Ferma”

Brigitte (42 de ani) și Florin Pastramă (41 de ani) s-au îndrăgostit pe platourile de filmare ale emisiunii “Ferma. Un nou început”; în februarie, după ce cele două tabere s-au întâlnit, cea a Bandiţilor şi cea a Fermierilor. De altfel, ei s-au logodit în timp ce erau încă în competiția de la Pro TV; și-au jurat iubire și credință într-o biserică din Văliug, din judeţul Caraş Severin acolo unde au loc filmările show-ului.

Cei doi s-au cununat civil pe 27 mai, iar printre invitați s-au numărat câțiva dintre foștii concurenți de la “Ferma” 2019. În timp ce Florin Pastramă se află la primul mariaj, Brigitte a mai fost căsătorită de două ori. Născută Szeifert pe 7 februarie 1977, ea a făcut furori în anul 2000, când a fost desemnată Miss Top Model România. Mai mult de atât, ea a pozat pentru Playboy şi era chemată să prezinte mai ales colecţii de lenjerie intimă. La scurt timp, s-a căsătorit cu omul de afaceri timişorean Octavian Sfăt, dar acesta a murit în 2002. Brigitte, pe atunci în vârstă de 25 de ani, a devenit milionară, văduvă şi cu un copil. De asemenea, vedeta a continuat afacerile primului soț.

Brigitte s-a căsătorit civil cu Ilie Năstase pe 17 iunie 2013 la Timișoara. Ceremonia religioasă a avut loc pe 9 iunie 2013, iar petrecerea s-a desfășurat la Poiana Braşov. La nuntă le-au fost alături peste 300 de prieteni. Relaţia lor a fost presărată cu numeroase scandaluri, despărţiri şi împăcări, iar în toamna lui 2018 au divorțat.