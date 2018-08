După îndelungi eforturi făcute pentru a-și salva căsnicia, Brigitte Năstase a luat taurul de coarne și a pornit pe un alt drum paralel cu Ilie Năstase. Bruneta a recunoscut, de asemenea, că fostul tenismen i-a înșelat încrederea încă de la începutul relației.

Brigitte Nastase a încercat de mai multe ori să își salveze casnicia cu Ilie, însă relația dintre cei doi soți a avut de suferit iremediabil. Focoasa brunetă spune că cea mai mare parte din vină îi revine tenismenului, care nu a putut renunța la viața de burlac.

„Domnul de sus știe. Vreau o familie. Nu am putut să îmi mântuiesc bărbatul. Soţul meu m-a înşelat de la început. Am crezut că Dumnezeu îl schimbă. Am sfârşit în a mă îndepărta eu de el. Îmi doresc o viaţă nouă. Banii nu aduc fericirea. Vreau un nou început”, a fost mesajul Brigittei.