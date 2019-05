Brigitte Năstase a pus-o la punct pe o internaută care a făcut o glumă nesărată pe seama ei! Ce replici și-au împărțit

O internaută i-a lăsat un comentariu destul de răutăcios lui Brigitte Năstase la una dintre pozele puse recent pe contul ei oficial de Instagram. Nu mică i-a fost surpriza acesteia când bruneta i-a dat replica. Logodnica lui Florin Pastramă a pus-o la punct cu doar o singură propoziție pe internauta care a făcut o glumă nesărată la adresa ei.

Brigitte Năstase a pus-o la punct pe o internaută care a făcut o glumă nesărată pe seama ei

Brigitte Năstase și logodnicul ei, Florin Pastramă, s-au numărat vineri printre invitații lui Cove și ai Lorei la emisiunea “Vorbește Lumea”. Ulterior, ei au povestit despre experiența de la “Ferma. Un nou început” în show-ul lui Cătălin Măruță. După emisiuni, bruneta a făcut publice mai multe poze, iar la cea în care apare alături de Marius Crăciun, câștigătorul de la “Ferma” 2019 și Cătălin Moroșanu, ea a fost ținta unei glume în legătură pantofii pe care i-a purtat.

Maria, o internaută, i-a scris, după cum se poate vedea în poza din galeria foto: “Dar Brigitte numai cu pantofii ăia umblă la toate evenimentele? Așa de dor i-a fost de ei? Întreb doar!”. La scurt timp după ce a văzut comentariul internautei, diva i-a răspuns: “Am 16 perechi, același model, culori diferite😂😂😂”.

Ulterior, mai mulți fani au sărit în apărarea vedetei: “Maria, tu câte perechi de Valentino shoes ai ? Nu este o rușine dacă cineva poartă aceeași pereche de pantofi. Atâta răutate aveți în voi de la sărăcie, frustrări și neajunsuri!”, “Brigitte are o colecție. dar pe mai multe culori!!! Are, are deci nu este rost de critică!!”, “Hahaha. Mă bucur că ați rămas prieteni după această experiență. Erați toți transformați, nu vă suportați nici pe voi. Bravo”.