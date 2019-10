Brigitte Pastramă, primele declarații după ce a pierdut sarcina: “Eram în vacanță când…”

Brigitte și Florin Pastramă traversează o perioadă delicată după ce vedeta a pierdut sarcina pentru care a făcut tratamente hormonale. La câteva luni după nefericitul eveniment, vedeta a făcut primele declarații despre momentul extrem de dificil prin care a trecut.

Soția lui Florin Pastramă a povestit că nu renunță la ideea de a deveni din nou mamă, însă de data asta, va încerca pe cale naturală.

„Ne-am dorit să ne mărim familia, dar n-a fost să fie. Încă mai încercăm să avem un copil. Am fost gravidă, dar am pierdut sarcina, la două, trei săptămâni. A fost o sarcină asistată, am făcut un tratament hormonal și m-am îngrășat zece kilograme. Cine spune că nu te îngrași când faci însămânțare artificială, minte.

La o clinică de la noi am fost, a doua zi după nuntă pentru că Florin și-a dorit foarte mult un copil, însă nu a fost cel mai reușit procedeu, din moment ce am pierdut sarcina la doar trei săptămâni. Eram în vacanță când am pierdut sarcina și a fost foarte greu. A trebuit să mă refac și fizic, și psihic. Acum totul este bine, mai am puțin și-mi revin și cu greutatea. Am renunțat la ideea de însămânțare artificială și vom merge pe varianta naturală, cu voia lui Dumnezeu”, a povestit Brigitte la Pro TV, potrivit VIVA!

Cum fac bani soții Pastramă

Brigitte și Florin Pastramă au rărit aparițiile la TV, însă au pus la cale o super afacere care cu siguranță este una de succes. Cei doi foști concurenți de la ”Ferma” s-au lansat în domeniul imobiliar și au făcut un cartier de vile în Ștefăneștii de Jos. 80.000 de euro costă o locuință făcută de cei doi, iar profitul lor este unul mărișor.

”Construiesc cu soţul meu. Eu mă implic în partea de amenajare a interioarelor pentru că am experienţă, doar ştiţi că mi-am mobilat şi am făcut singură designul pentru toate casele mele. Vilelele din Ştefăneştii de Jos au fost făcute cam în zece luni şi au fost scoase deja la vânzare”, a spus Brigitte pentru viva.ro