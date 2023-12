Brigitte Sfăt, dată afară dintr-un salon de înfrumusețare din București: ”Am fost batjocorită”

Brigitte Sfăt (45 de ani) a fost protagonista unui scandal teribil. Vedeta a revenit în țară pentru 5 zile, însă vizita în România se pare că nu a fost ocolită de evenimente neprevăzute și mai puțin fericite. S-a lăsat cu scandal într-un salon de înfrumusețare din București.

Recent, Brigitte Sfăt a revenit în România de la Bubai, acolo unde s-a mutat alături de fiica ei în urmă cu 6 luni. Într-o mini-vacanță de 5 zile, ca să fie sigură că are timp să facă mici modificări înainte de sărbătorile de iarnă și să se asigure că business-urile din țară sunt în regulă, soția lui Florin Pastramă s-a gândit că va îmbina utilul cu plăcutul.

„E mult mai liniștită viața în Dubai, față de cea din România, cel puțin pentru mine. Nu am așa multe business-uri aici. Acum am grijă de fiica mea, care merge la școală. Ea a început școala aici, în Dubai. Eu mi-am deschis o firmă aici, dar deocamdată nu am foarte mult de lucru. Prioritatea mea este copilul meu. Îmi petrec zilele cu ea”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, pentru Fanatik.

De când s-a mutat în Emiratele Arabe, vedeta trăiește din bani produși de afacerile din România, motiv pentru care este nevoită să vină în țară la o anumită perioadă de timp. Anul acesta, înainte de sărbătorile de iarnă, soția lui Florin Pastramă a avut parte de un eveniment nu tocmai plăcut, zilele trecute, la întoarcerea în Capitală.

Brigitte Sfăt a fost batjocorită de angajații unui salon de înfrumusețare

Cu gândul de a îmbina utilul cu plăcutul, Brigitte Sfăt a crezut că va bifa și câteva programări în salonul de înfrumusețare. Ajunsă la programarea pentru manechiură, pe care o făcuse cu doar câteva zile în urmă, Brigitte a fost pusă în fața unei situații jenante. Manechiurista a refuzat să-i onoreze programarea. După ce a fost batjocorită și umilită de către angajații salonului, vedeta a fost dată afară din locație.

„Eu am ajuns la ora 20, luni seara, la salon, conform programării pe care o aveam. Cu doar o săptămână înainte fusesem la același salon să-mi fac părul, dar pe o altă tură. Găsesc acum o manichiuristă nouă, care-mi spune că ea nu poate să-mi facă manichiura nude pe care o solicitasem, să-mi aleg o altă culoare! Eu nu pot să-mi fac unghii roșii, strident colorate, pentru că eu sunt penticostală, iar la biserica unde merg, aici sau la Dubai, lumea se uită urât la mine! Plus că eu am problemele cu unghiile, care sunt foarte subțiri, și i-am zis că vreau la fel ca cele făcute la Dubai, rubber base gel”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Click.

În urma incidentului, Brigitte Sfăt a făcut o plângere la Oficiul pentru Protecția Consumatorului (OPC). Recunoaște că nu îi pare rău că s-a mutat din România și că a rămas șocată de modul în care a ajuns să fie tratată în propria țară.