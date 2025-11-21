Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Bruce Willis este în stare tot mai gravă! Actorul nu își recunoaște fiicele

Bruce Willis este în stare tot mai gravă! Actorul nu își recunoaște fiicele

21/11/2025 | 18:03
Sursa foto: Profimedia
Bruce Willis, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, s-a retras complet din viața publică în 2022, ca urmare a progresului demenței frontotemporale, o afecțiune neurologică degenerativă.

Această boală, care afectează memoria, limbajul și comportamentul, a impus schimbări majore în viața actorului și a familiei sale. În prezent, Willis locuiește într-o reședință separată, special amenajată pentru nevoile sale medicale, unde beneficiază de îngrijire permanentă din partea unei echipe specializate. Această decizie, deși dificilă, a fost necesară pentru a-i asigura un mediu sigur și adaptat stării sale de sănătate.

Boala lui Bruce Willis s-a agravat!

Din cauza progresului demenței frontotemporale, Bruce Willis nu își recunoaște întotdeauna fiicele atunci când îl vizitează. Chiar dacă momentele de recunoaștere sunt rare, familia sa continuă să-l înconjoare cu afecțiune și sprijin, încercând să mențină legătura emoțională și familiaritatea în viața lui de zi cu zi.

Reședința actorului este gândită ca un spațiu calm, liniștit și confortabil, departe de agitația vieții publice. Familia a încercat să mențină un echilibru între protecția și intimitatea lui Willis și menținerea legăturilor familiale. Vizitele fiicelor sale, precum și ale soției sale, contribuie la menținerea conexiunilor emoționale, chiar dacă actorul nu recunoaște întotdeauna persoanele care îi sunt apropiate. Aceasta face ca momentele de interacțiune să fie profund semnificative pentru familie, care încearcă să valorifice fiecare clipă în care Bruce păstrează fragmente din personalitatea și amintirile sale.

„Sunt atât de recunoscătoare că atunci când îl îmbrățișez, chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea și eu o simt pe a lui. Încă văd o parte din el acolo, iar asta înseamnă enorm pentru mine”, a spus una dintre fiicele lui.

Boala cu care se confruntă Bruce Willis, demența frontotemporală, este una rară și progresivă, afectând în special lobii frontali și temporali ai creierului. Acest tip de demență poate modifica personalitatea, capacitatea de a comunica și comportamentul social, ceea ce face ca interacțiunile cotidiene să fie uneori complicate. De aceea, apartamentul special amenajat și supravegherea permanentă sunt esențiale pentru siguranța și bunăstarea actorului.

În timp ce actorul nu mai apare în filme și evită aparițiile publice, familia sa continuă să mențină o rutină care să-i permită să rămână conectat cu cei dragi. Fiicele sale vizitează frecvent reședința special amenajată, uneori împreună cu copiii lor, încercând să creeze momente de familiaritate și afectivitate. Această abordare reflectă eforturile constante ale familiei de a păstra legătura emoțională cu Bruce Willis, chiar și într-un context medical dificil.

