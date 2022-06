S-a scurs fix o săptămână de la nunta anului în România. Florin Salam și Roxana Dobre și-au unit destinele pentru totdeauna, la malul mării, într-un eveniment restrâns, dar extrem de luxos. Pe lângă invitații de marcă, prioritate au avut membrii familiei mirilor, printre care s-au numărat frumoasa Betty și Cătălin Vișănescu. Cei doi au strălucit, la propriu, iar, la finalul serii, indiciile au condus subtil către deznodământul pe care îl așteaptă mai toată lumea. Buchetul miresei a fost înmnânat fiicei lui Florin Salam, iar voalul a fost aplicat pe coafura perfectă. În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Betty a vorbit despre evenimentul de pe 1 iunie, dar a răspuns cu promptitudine și celor ce își exprimă opiniile fără a cunoaște exact situația din interiorul familiei lui Florin Salam.

Betty a avut și unul dintre cele mai emoționante momente de la nunta tatălui său cu Roxana. Artista a urcat pe scenă în fața invitaților și a oferit o reprezentație de excepție, aplaudată de fiecare petrecăreț, semn că talentul s-a transmis în familie.

Ce naște din Florin Salam, tot voce de aur are! La o săptămână distanță, Betty recunoaște că au încercat-o puternic emoțiile în timpul reprezentației, dar totul s-a terminat cu bine, în urale.

„Eu cu Roxana suntem cele mai bune prietene!”

Roxana Dobre și Florin Salam formează un cuplu din 2014 și au împreună trei copii. Cei doi au decis să-și oficializeze atât civil, cât și religios povestea de iubire, într-un eveniment la care fiica Betty a participat cu sufletul deschis și a ținut să le fie alături mirilor prin toate căile posibile.

Este un aspect extrem de evident relația dintre cântăreață și tatăl său, căruia îi dorește fericirea eternă alături de aleasa inimii sale, Roxana. Betty s-a declarat sensibilizată de evenimentul ce tocmai a trecut și își afirmă sprijinul pentru Roxana, pe care o declară o prietenă adevărată.

„Normal că m-am bucurat, pentru că e vorba de fericirea tatălui meu, eu cu Roxana suntem cele mai bune prietene și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a făcut să fie așa, spre deosebire de oamenii care vorbesc prost, ca să vă arăt ce înseamnă!

Eu cu tatăl meu am avut întotdeauna o relație foarte mișto, pentru că am crescut fără mamă și automat am fost dependentă de tatăl meu.

El m-a crescut, el m-a educat și eu când îl văd pe el, nu știu dacă ai văzut, eu pe scenă nu am mai putut să cânt! Toți m-au judecat, dar eu, când îl văd pe tatăl meu că plânge, n-am mai putut să mă controlez și nu am mai putut să cânt deloc! „, ne-a declarat Betty, vizibil emoționată.

„Ne-am gândit și noi!”

Un alt moment intens al nunții lui Florin Salam a fost dat de tradiția buchetului, de această dată nearuncat de către Roxana, ci mai degrabă înmânat. Fericita moștenitoare a lui Florin Salam își urmează tatăl și când vine vorba de măritiș, căci ei i-a fost încredințat simbolul căsătoriei.

Artista dezvăluie că ea și alesul Cătălin au luat în calcul să facă nunta, tot un eveniment restrâns, la fel ca al lui Florin Salam.

„Pe pile l-am prins (n.r – buchetul)! Ne-am gândit, da, ne-am gândit și noi (n.r. – la nuntă)! Eu sunt o persoană foarte sinceră și nu-mi place să mă feresc nici în fața camerelor, m-am gândit foarte bine!

Eu, dacă vreau să-mi fac o nuntă, fac nuntă foarte mică. Vă invit și pe voi, dar foarte restrâns! Cine vrea să vină, vine, cui nu-i place, să stea acasă, să se ducă acasă, de fapt! Eu vreau să fac la munte!”, a mai adăugat Betty.

