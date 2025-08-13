Bucurie mare în showbiz! Au devenit părinți pentru a treia oară: ”Bebe e aici!”

Bucurie fără margini în familia Ștefanei (33 de ani) și a lui Maximilian Peev. Influencerița și fosta concurentă de la Bravo, ai stil! a născut pentru a treia oară. Cei doi mai au împreună doi băieți, dar tabloul familiei a fost întregit tot de un băiețel.

Ștefana și Max Peev formează unul dintre cele mai vocale cupluri din showbizul românesc. Ea s-a făcut remarcată odată cu participarea în emisiunea Bravo, ai stil!, după care și-a format propria comunitate pe social media, acolo unde a devenit o influenceriță apreciată.

Max este fotograf și regizor. Cei doi au lansat împreună Academia We Are One, o școală inovativă pentru toți cei dornici de cunoaștere, care oferă acces la cursuri de digital, fotografie și videografie, programe de dezvoltare personală și spirituală.

Ștefana și Max Peev au devenit părinți pentru a treia oară

Max și Ștefana au devenit părinți pentru prima dată în anul 2021, atunci când s-a născut Leon, primul lor fiu. La un an distanță, în anul 2022, micuțul Eron le-a completat tabloul familiei. La începutul acestui an, influencerița și-a surprins fanii de pe social media cu un anunț surpriză: este însărcinată pentru a treia oară. Vestea a fost oficializată într-un cadru de pvoeste, de pe o plajă, dintr-o destinație exotică, acolo unde cei doi se aflau în vacanță, alături de băieții lor.

Miercuri, 13 august 2025, Ștefana și Max au anunțat că au devenit părinți pentru a treia oară. Au fost momente emoționante în familia celor doi, mai ales că mezinul familiei a fost așteptat de frații lui mai mici: ”Bebe e aici”, a scris Ștefana pe social media. Atât influencerița, cât și soțul ei, Max Peev, se pregătesc acum pentru un nou capitol plin de fericire și împliniri, alături de cei trei băieți pe care îi au împreună.

Ștefana și Max s-au cunoscut în adolescență, pe vremea când erau doi adolescenți, atunci când au decis să pornească la drum împreună și să își construiască o familie și un viitor.

„Noi ne-am cunoscut pe când aveam 17-18 ani. Eram doi copii. Am mers la el să-i spun să călătorească cu mine în lume și să facem bani, fiindcă era lider într-o organizație non-profit. Eu aveam soluția (râde) și el nu era interesat de varianta mea, ci doar de mine, așa că am spus pas. Nu voiam atunci relație, eram focusată pe cariera mea. După un an ne-am întâlnit la o petrecere și mașina mea s-a stricat la distanță de 2 km față de casa mea, iar el mi-a împins mașina până acasă. În noaptea aceea a rămas la mine și de atunci nu a mai plecat. Am rămas împreună”, povestea Ștefana în iunie 2019, într-un interviu pentru Unica.ro.

”E ultimul loc”! Doi influenceri fac praf restaurantul lui Pescobar din Londra

Crimă urmată de sinucidere: Cum au arătat ultimele ore ale unor influenceri din SUA