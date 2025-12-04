Bucurie mare în showbiz! Fostul tenismen a devenit tată pentru a cincea oară, la 58 de ani

Fostul mare campion de tenis Boris Becker trăiește din nou emoția paternității. La vârsta de 58 de ani, sportivul german și partenera sa, Lilian de Carvalho Monteiro, au anunțat venirea pe lume a unei fetițe perfect sănătoase.

Bucuria a fost împărtășită publicului printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, unde Becker a dezvăluit și numele ales pentru copil.

Zoë Vittoria, al cincilea copil al lui Becker

„Bine ai venit pe lume, Zoë Vittoria Becker. 21.11.2025.”, a scris fostul jucător, adresându-se celor peste 411.000 de urmăritori ai săi.

Mesajul a stârnit un val de felicitări și urări din partea fanilor, care au primit cu entuziasm vestea.

Nou-născuta Zoë Vittoria este al cincilea copil al lui Boris Becker. Primul său fiu, Noah Gabriel, s-a născut în 1994, în timpul mariajului cu Barbara Feltus. Cinci ani mai târziu, în 1999, același cuplu a adus pe lume al doilea copil, Elias Balthasar.

După despărțirea de Barbara Feltus, Becker a început o relație cu Angela Ermakova, din care a rezultat o fiică. Relația nu a durat mult, iar sportivul și-a refăcut viața alături de Lilly Kerssenberg. Din această căsnicie s-a născut fiul Amadeus, în 2010. Deși păreau să formeze un cuplu solid, cei doi au decis să divorțeze în 2018, după nouă ani de mariaj.

Lilian Monteiro, femeia care l-a făcut din nou tată pe Becker

Acum, alături de Lilian de Carvalho Monteiro, Boris Becker își întemeiază o nouă etapă de viață de familie. Venirea pe lume a micuței Zoë Vittoria marchează un moment de împlinire personală pentru fostul sportiv, care rămâne o figură emblematică în istoria tenisului mondial.

Becker, cunoscut pentru cariera sa impresionantă și pentru titlurile câștigate la Wimbledon, demonstrează că, dincolo de performanțele sportive, viața personală îi aduce satisfacții la fel de mari. Anunțul său a fost primit cu căldură de comunitatea online, confirmând încă o dată legătura puternică pe care o are cu admiratorii săi.

Astfel, Boris Becker se bucură de rolul de tată a cinci copii, fiecare reprezentând o etapă distinctă din viața sa. Cu Zoë Vittoria, sportivul își continuă povestea de familie, arătând că, indiferent de provocările trecutului, prezentul îi oferă motive de fericire și speranță.

