Bucurie mare la Chefi la cuțite! Fosta concurentă de la Antena 1 e însărcinată pentru a doua oară

Fericire mare pentru fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”! Elena Matei este pe cale să devină mamă pentru a doua oară. Vedeta, cunoscută pentru pasiunea sa pentru bucătărie și succesul în domeniul cofetăriei, trece printr-o nouă etapă emoționantă a vieții sale, alături de partenerul său de viață.

Aceasta a anunțat cu bucurie că familia lor se va mări în curând, la doar un an după ce a devenit mamă pentru prima dată. În luna iunie 2024, Elena a adus pe lume primul său copil, o fetiță pe nume Victoria, care a devenit rapid centrul universului familiei. Deși nu a dezvăluit încă sexul celui de-al doilea copil, entuziasmul și fericirea viitoarei mame sunt evidente.

Pentru Elena, această a doua sarcină a fost una plină de provocări, dar și de momente de recunoștință. Primele luni au fost dificile, cu oboseală accentuată și disconfort fizic specific, dar aceste experiențe nu au reușit să-i diminueze entuziasmul pentru venirea pe lume a noului membru al familiei. În ciuda provocărilor, a reușit să găsească echilibrul între viața de mamă și cariera sa în cofetărie, o industrie în continuă mișcare și plină de provocări.

Cu toate acestea, Elena rămâne optimistă și recunoscătoare, împărtășindu-și bucuria cu cei care o urmăresc online. Ea a folosit rețelele de socializare pentru a împărtăși această veste frumoasă, exprimându-și emoțiile și speranțele pentru viitor.

Baby2 is coming #babyA or #babyC?

Mă simt binecuvântată sa devin mamică pentru a doua oară. Binecuvântată și recunoscătoare, acestea sunt cuvintele care descriu ultimele luni. Fericită că familia noastră se mărește. Bebe, abia așteptăm să te întâlnim. Te iubim.

Ultimele luni au fost foarte grele pentru mine din punct de vedere fizic, în primele luni dormeam cu Vic la fiecare somn, luni în care nu am putut mânca sau bea apă. Suntem sănătoși si asta este tot ce contează. Avem de povestit”, a spus Elena Matei pe social media.