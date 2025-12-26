Acasă » Știri » Bunurile lui Amy Winehouse, scoase la licitație pentru sume uriașe! Prietenele artistei, acuzate că au profitat de moartea ei

Bunurile lui Amy Winehouse, scoase la licitație pentru sume uriașe! Prietenele artistei, acuzate că au profitat de moartea ei

De: Diana Cernea 26/12/2025 | 16:52
Bunurile lui Amy Winehouse, scoase la licitație pentru sume uriașe! Prietenele artistei, acuzate că au profitat de moartea ei
Două foste prietene apropiate ale lui Amy Winehouse au ajuns în centrul unui scandal juridic de proporții, după ce au vândut la licitație peste 150 de obiecte care i-au aparținut celebrei artiste. Profitul obținut în urma acestor licitații este estimat la peste 700.000 de lire sterline, o sumă care a stârnit reacția dură a lui Mitchell Winehouse, tatăl și moștenitorul averii cântăreței. Acesta le-a dat în judecată pe cele două femei, susținând că toate obiectele ar fi trebuit să revină Amy Winehouse Foundation, organizația caritabilă creată în memoria fiicei sale, cu scopul de a sprijini tinerii care se confruntă cu dependențe și probleme de sănătate mintală.

Disputa juridică ce răscolește vechile relații ale artistei

Procesul, aflat în prezent pe rolul instanțelor din Londra, le vizează pe Naomi Parry, fosta stilistă personală a lui Amy Winehouse, și pe Catriona Gourlay, fosta ei colegă de apartament. Ambele au în jur de 41 de ani și au avut o relație apropiată cu artista în anii de glorie, dar și în perioadele dificile ale vieții sale.

Potrivit documentelor depuse la dosar, între noiembrie 2021 și mai 2023, cele două ar fi scos la licitație un număr impresionant de bunuri personale ale cântăreței, în special articole vestimentare. Printre cele mai valoroase piese s-a numărat celebra Bamboo Dress, creată chiar de Naomi Parry și purtată de Amy Winehouse în ultimul ei turneu. Rochia a fost adjudecată pentru suma de 243.200 de dolari, devenind unul dintre cele mai scumpe obiecte vestimentare asociate artistei.

Amy Winehouse pe scenă (sursă foto: Profimedia)

Mitchell Winehouse susține că respectivele obiecte făceau parte din patrimoniul fiicei sale și că vânzarea lor fără acordul fundației reprezintă o încălcare gravă a drepturilor succesorale. De cealaltă parte, avocații celor două femei resping aceste acuzații și susțin că situația este mult mai nuanțată.

Apărarea: „Amy era extrem de generoasă”

Ted Loveday, avocatul care o reprezintă pe Catriona Gourlay, a declarat în fața instanței că multe dintre obiectele vândute au fost fie dăruite, fie împrumutate de Amy prietenelor sale, fără vreo pretenție ulterioară și fără existența unor documente scrise. „Dacă o tânără de 19 ani îi oferă unei prietene o eșarfă sau niște cercei, nu semnează un contract pentru asta”, a explicat avocatul, încercând să sublinieze caracterul informal al relațiilor din cercul apropiat al artistei.

Apărarea a invocat și reputația lui Amy Winehouse de persoană extrem de generoasă, mai ales după succesul uriaș al albumului Back to Black, perioadă în care artista ar fi oferit frecvent haine, bijuterii sau alte obiecte celor apropiați. Totuși, instanța a fost informată că nu există dovezi clare care să ateste în mod oficial aceste donații.

Avocatul lui Naomi Parry a mers chiar mai departe, subliniind contrastul puternic dintre situația financiară actuală a lui Mitchell Winehouse, devenit milionar în urma moștenirii, și poziția financiară mult mai modestă a celor două femei, care nu ar fi beneficiat de averea artistei după moartea acesteia.

O înțelegere refuzată și un verdict așteptat

Potrivit revistei Vanity Fair, înainte ca disputa să ajungă în instanță, tatăl cântăreței ar fi încercat o soluționare amiabilă. Mitchell Winehouse le-ar fi propus fostelor prietene ale lui Amy să păstreze 30% din sumele obținute în urma licitațiilor, restul urmând să fie direcționat către fundație. Oferta a fost însă refuzată, iar conflictul s-a transformat într-un proces de amploare.

Audierile s-au încheiat recent, însă instanța nu a stabilit încă data pronunțării verdictului. Până atunci, cazul continuă să readucă în atenția publicului nu doar moștenirea artistică a lui Amy Winehouse, ci și tensiunile nerezolvate din cercul ei apropiat, la ani buni după dispariția sa.

