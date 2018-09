Bursucu, mărturisiri sincere despre relația pe care o are, de fapt, cu Teo Trandafir! Replica lui când a fost întrebat dacă s-au certat vreodată

Bursucu sau… așa cum e știut de apropiați Adrian Cristea e un bărbat împlinit pe toate planurile. De curând, el a vorbit despre mica lui prințesă, pe care i-a dăruit-o logodnica sa. În timpul declarațiilor, prezentatorul TV a abordat și subiectul legat de relația pe care o are cu Teo Trandafir alături de care moderează o emisiune de la Kanal D.

Bursucu, mărturisiri sincere despre relația pe care o are, de fapt, cu Teo Trandafir

Înainte să devină prezentator, Bursucu a fost coregraf la “Dansez pentru tine” și, în ciuda faptului că timpul său liber este mult prea puțin, el nu a renunțat la pasiunea pe care o are pentru dans. Emisiunile realizate împreună cu Teo Trandafir l-au maturizat foarte mult, el subliniind că vedeta l-a ajutat enorm să evolueze. Și… deși în fața camerelor, ei se mai contrazic cu mult patos, niciodată nu s-au certat, a mai spus moderatorul.

“Niciodată, nici măcar așa de la ceva mic. Noi întotdeauna am discutat despre cum am putea schimba să fie mai bine, dar niciodată nu ne-am certat.

La începutul relației noastre profesionale spuneam: «E inteligentă, e spontană, e creativă», dar am ajuns să ne cunoaștem atât de bine, încât lucrurile astea mi se par atât de… firești. Pentru mine, din punct de vedere profesional, e un tot, omul de la care am ce învăța, omul cu care pot să vorbesc bune, rele, îmi spune tot, îi spun tot, ne știm viețile unul altuia, deja am trecut peste etapa aia de început. Că dacă există doi prezentatori într-o emisiune și dacă cei doi nu se iubesc din punct de vedere profesional, lucrurile nu o să meargă niciodată”, a declarat Bursucu pentru dcnews.ro.

Bursucu vrea să își învețe fetița cea mică să danseze

Deși mica prințesă a coregrafului doar ce a împlinit două luni săptămâna aceasta, el are deja mari planuri pentru ea: vrea să o învețe să danseze. E drept, mai are de așteptat câteva luni… măcar să învețe să stea în picioare fiica pe care i-a dăruit-o femeia iubită. Vă reamintim că în luna lui Cuptor, îndrăgitul prezentator a devenit tătic pentru prima dată. Bursucu și logodnica lui, Andreea, i-au pus numele fiicei lor Anays Maria.

“Nu mă gândesc la lucrurile astea…avem o lună jumate. Nu mă gândesc dacă vine vreunul și o ia și o face să sufere. Tot ce îmi doresc este ca fetița mea să fie sănătoasă, norocoasă și să semene cu mama ei din punct de vedere al caracterului. Știi cât mi-a luat mie să o cuceresc pe mama ei? O lună de zile! Și știi cât mi-a luat să o conving că totul e în regulă? Încă vreo jumătate de an! De la mine trebuie să ia simțul umorului. Îl are și mămica ei, dar să zicem că eu excelez la treaba asta. Deja e frumoasă ca maică-sa. Se zice că seamănă și cu taică-su, dar acum fie vorba între noi, nici taică-su nu e rău. Dacă e sănătoasă, norocoasă, restul vine. E important să aibă încredere în ea. Am spus așa: «Vreau să am o iubită și o mamă a viitorului meu copil, responsabilă, atentă, grijulie și să fie cum îmi place mie». Mai am o fetiță de 12 ani, e fiica iubitei mele, dar a devenit și a mea. Am văzut și apreciez enorm cum iubita mea a crescut-o pe această fetiță, și după un an, 2, 3 de relație am zis: «Dom’le, ea e! Ea trebuie să fie mama copiilor mei!»”, a mai spus Bursucu în cadrul interviului.

Adrian Cristea, alias Bursucu, a devenit tată în vara acestui an. Logodnica lui, Andreea, a născut o fetiță de nota 10 pe 12 iulie. Micuța a primit numele Anays Maria.