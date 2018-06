Bursucu, prima imagine cu fetița lui: “Niciodată n-am simțit ce simt acum…“

Bursucu trăiește cele mai frumoase momente din viața lui, prezentatorul de la Kanal D va deveni tată în câteva zile și este tare nerăbdător să își cunoască fetița. Până atunci, se bucură micuță prin intermediul unei imagini de la o ecografie făcută de iubita lui, pe care a arătat-o tuturor.

„Acum sa zicem ca e un pic mai bine. Am trecut printr-o perioada mult mai grea, perioada in care ma gandeam la tot felul de lucruri. Sa nu se intample ceva rau, sa nu ii fie rau iubitei mele, sa nu pateasca ceva.

Am auzit de la diverse persoane, de la diversi prieteni cum ca am ajuns prin spital. Ca am stat cu iubita in spital, n-a avut voie sa se ridice din pat. Perioada asta este mai grea, dar slava Domnului nu am avut nicio problema. Iubita mea, si ii multumesc ca ma iubeste si imi doreste un copi frumos, fiindca e frumos din fotografie, n-a avut nicio problema, ba mai mult, a facut sala pana in luna a opta.

Niciodata n-am simtit ce simt acum, e cel mai frumos lucru. Abia astept, in acelasi timp stiu ca nu e bine sa astepti asa, e bine sa vina la termen. In mod normal avem o noua programare peste doua saptamani, dar medicul ne-a zis: .

Vrem o nastere naturala, consideram ca cezariana este o interventie chirurgicala facuta la nevoie. Daca nu e nevoie… O sa fiu sincer, nu vreau sa asist fiindca mie imi e frica de un ac„, a mărrturisit Bursucu pentru wowbiz.ro.

Bursucu, cum a cunoscut-o pe femeia care îl va face tătic

„Ne-am cunoscut undeva la mare, intr-un parc de distractii. Eu am fost acolo sa muncesc, culmea, ca ea nu ma cunostea pentru ca, intr-adevar, nici nu lucram aici la Kanal D, sa am emisiune zi de zi. Veneam dupa acea emisiune celebra de dans, cumva aveam un nume, dar nu eram ce sunt astazi. Nu ma cunostea, pentru ca nu s-a uitat la acea emisiune, nu e fan televizor. A fost, nu stiu daca mai complicat sau dimpotriva. Atunci cand omul te cunoaste parca lucrurile sunt un pic mai simple. In momentul in care omul nu te cunoaste… Si a trebuit sa muncesc putin”, a dezvaluit el.