„Bursucul” cere echilibru: „Mai sunt 7 meciuri până la titlu!”

În ciuda faptului că echipa sa a făcut un pas decisiv spre un nou titlu, având opt lungimi peste FCSB, Dan Petrescu susține că obiectivul este încă departe având în vedere că în joc mai sunt puse 21 de puncte.

„E departe titlul, mai sunt 7 meciuri. Mă așteptam să nu jucăm foarte bine, dar din fericire am câștigat. Per total, mă așteptam la mai mult de la jucători, chiar dacă veneau de la națională, unii după răceli. Din păcate, nu-mi permit să jucăm cu doi atacanți, dar și Dugandzic merită să joace. E bine pentru mine că am concurență. Mereu le zic să se antreze serios dacă vor ceva de la viață și să marcheze. Știm ce ne așteaptă la Craiova, o să fie o emulație incredibilă că au bătut la FCSB. Trebuie să fim mai buni dacă vrem un rezultat pozitiv. Jucăm împotriva unei echipe care e pe val și are un moral excelent după ultimul meci”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj.

În urma rezultatelor consemnate în această rundă din play-off, CFR Cluj a rămas lider cu 45 de puncte, urmată de FCSB cu 37 de puncte și Universitatea (33 pct.). Pe locul 4 se află FC Voluntari (30 pct.), ultimele două locuri din „top 6” fiind ocupate de Farul (25 pct.) și FC Argeș (24 pct.).