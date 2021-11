„Bursucul”, echilibrat înaintea duelului din Danemarca: „Nu va fi ușor să câștigăm aici!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a declarat în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Randers din runda a V-a Grupa D din Conference League, că elevilor săi nu le va fi ușor să câștige meciul, victoria fiind singura prin care campioana României păstrează șanse la calificarea în primăvara europeană.

„Nu va fi uşor să câştigăm la Randers. În afară de Midtjylland nu a făcut-o nimeni în ultimii ani, în ultimul timp. Randers este puternică, este solidă, are jucători buni la fazele fixe, iar în atac are cel puţin şase jucători foarte rapizi. Din ce am observat, marchează multe goluri, dar şi primesc. Noi suntem într-o perioadă mai bună decât eram înainte… Cred că avem şansa noastră. Este un meci şi de a fi sau a nu fi pentru noi şi până la urmă chiar nu mai avem ce pierde. Dacă câștigi ambele meciuri, normal, 90% ești calificat. Dacă avem șanse matematice, trebuie să încercăm. Suntem conștienți că locul 3 din Danemarca este o echipă foarte bună! Ar fi important şi pentru bugetul clubului să câştigăm aceste ultime meciuri din Conference League”, a declarat Dan Petrescu.

După patru runde disputate în Grupa D din cea mai nouă competiție organizată de UEFA, ardelenii se află pe ultimul loc, având doar un singur punct după un parcurs de coșmar. Practic remiza din tur din „Gruia” cu danezii de la Randers a fost singurul plus în această aventură în Conference League, celelalte trei partide susținute de Deac & co însemnând tot atâtea eșecuri.

Randers abordează disputa de pe „Cepheus Park” de pe locul 3, cu 4 puncte, fiind la un punct distanță de Jablonec, cehii fiind pe 2, grupa fiind dominată autoritar de AZ Alkmaar cu 10 puncte. De evidențiat ar fi că danezii sunt neînvinși în această grupă, având remize pe linie. Pe lângă egalul din „Gruia”, Randers a terminat nedecis, la „indigo”, dubla cu Jablonec, 2-2, atât în Cehia cât și în Danemarca, dar și duelul din Olanda cu AZ Alkmaar, duelul terminându-se tot cu scorul de 2-2.

Echipe probabile Randers – CFR Cluj:

Randers: Carlgren – Kopplin, Piesinger, Graves , Bundgaard – Ankersen, Johnsen, Hammershoy-Mistrati, Kehinde – Kamara, Brock-Madsen

CFR Cluj: Hindrich – Manea, Graovac, Burcă, Camora – Bordeianu, Boateng, Deac – Omrani, Debeljuh, Păun