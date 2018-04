„Bursucul” pune tunurile pe Hațegan după remiza din Copou: „La 1-0 pentru noi a intrat arbitrul în scenă!”

CFR Cluj nu a profitat de remiza de la Ovidiu dintre Viitorul și FCSB, scor 2-2 și a ratat șansa de a-i egala pe „roș-albaștri” la puncte înaintea duelului direct de duminică de pe „Național Arena”.

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj l-a scos vinovat pentru rezultatul din Copou cu CSM Poli Iași, 1-1, pe centralul Ovidiu Hațegan, pe care l-a acuzat de acordarea gratuită a penalty-ului din care moldovenii au egalat.

„Nu prea am jucat bine în prima repriză. Am avut 1-0 cu noroc, ei au avut ocazii mai clare. Apoi n-am făcut 2-0 şi pe urmă a intrat arbitrul în scenă. N-a fost penalty acolo. Pe final nu am fost inspiraţi. Nu este numai vina arbitrului că n-am câştigat, dar a contat decizia. Cred că Steaua şi dacă face egal cu noi va fi fericită. În playoff a fost un măcel asupra lui CFR Cluj. Steaua are cel mai bun lot, dar vrem să câştige pe teren. Dar, repet, azi a fost viciere de rezultat. Sunt curios dacă Iaşiul va juca la fel şi cu Steaua. Să arbitreze cineva de la Steaua, din conducerea clubului. Nu dau nume, dar să arbitreze cineva de la Steaua meciul direct cu noi. Acum suntem frustraţi, supăraţi. Nu i-am văzut niciodată pe băieţi aşa după un meci”, a tunat Dan Petrescu după remiza din Copou.

Cu punctul câștigat la Iași, CFR a acumulat 40 de puncte, cu două mai piține decât FCSB care este pe primul loc. Duminică, 29 aprilie de la ora 20:45 va avea loc duelul pentru titlu pe „Național Arena” între FCSB și CFR Cluj.