„Câinii” bătuți de Ronaldo la Mediaș!

Dinamo Bucureşti a cedat cu scorul de 2-1 (2-0), la Mediaș cu Gaz Metan în meciul care a deschis runda a 12-a a Ligii 1.

MVP-ul partidei a fost Ronaldo Deaconu. Decarul ardelenilor a reușit două eurogoluri în două minute (37 și 38).

„Sunt foarte fericit și nu ne vom opri aici! Sezonul ăsta am dat prima dată pasele, acum urmează golurile. A fost un meci foarte dificil. Veneam după niște prestații bune. Urmează o serie accesibilă și sper să urcăm în clasament. Nu merităm să fim acolo jos. Am avut nevoie de puțin timp cu Mister, să vedem ce vrea de la noi. Nu e ușor să schimbi o echipă atât de repede. Era o criză de rezultate. Nu există vreo distracție în sânul echipei, suntem foarte concentrați la antrenament. Eu am un bonus pentru fiecare gol și fiecare assist. Azi a fost și victoria”, a declatat Ronaldo Deaconu, după joc.

Golul „câinilor” a venit pe final de meci de la punctual cu var fiind marcat de Mirko Ivanosvski (min. 84 – penalty), După acest rezultat, Dinamo a ajuns la nouă partide consecutive fără victorie, un egal şi opt eşecuri și ocupă locul 15 în Liga 1 cu 7 puncte. De partea cealaltă, Gaz Metan, a urcat pe locul 11 cu 11 puncte.