Calendar ortodox 31 martie. Ce semnificație are sărbătoarea Sfântului Mucenic Ipatie și ce trebuie să faci azi

De: David Ioan 30/03/2026 | 20:40
Marți, 31 martie, Calendarul Ortodox marchează pomenirea Sfântului Mucenic Ipatie, episcopul Gangrei, un ierarh cunoscut pentru statornicia sa în credință și pentru jertfa prin care și-a încheiat viața.

Sărbătoarea este mai puțin familiară publicului larg, însă are o semnificație puternică în tradiția creștină.

Sfântul Ipatie s-a născut în regiunea Cilicia și a devenit episcop al cetății Gangra, unde a slujit cu devotament. A participat la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325, moment decisiv pentru formularea învățăturii creștine și pentru stabilirea unității dogmatice în Biserică.

Potrivit tradiției, în timp ce se întorcea de la Constantinopol, episcopul a fost atacat de ereticii novatieni. Aceștia l-au bătut cu brutalitate, iar o femeie din grup l-a lovit cu o piatră în cap, provocându-i moartea.

Relatările bisericești menționează că femeia și-a pierdut mințile imediat după ce a realizat fapta, iar mai târziu a fost dusă la mormântul sfântului, unde a primit vindecare. Ulterior, și-a dedicat viața pocăinței și rugăciunii.

Ziua de 31 martie îi amintește credinciosului de puterea iertării, de consecvența în credință și de exemplul unui episcop care a apărat adevărul până la capăt. Tradiția recomandă ca această zi să fie întâmpinată cu rugăciune, cu gând curat și cu fapte bune, ca semn de respect față de martiriul Sfântului Ipatie.

