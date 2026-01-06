Acasă » Știri » Calendar ortodox 6 ianuarie 2025. Botezul Domnului – Taina apei sfințite și puterea ei tămăduitoare

Calendar ortodox 6 ianuarie 2025. Botezul Domnului – Taina apei sfințite și puterea ei tămăduitoare

06/01/2026
Calendar ortodox 6 ianuarie 2025. Botezul Domnului – Taina apei sfințite și puterea ei tămăduitoare
Botezul Domnului, sursa-pexels.com

Tradiții și obiceiuri de Bobotează

Sărbătoarea Botezului Domnului (Boboteaza) amintește momentul în care Iisus Hristos, la 30 de ani, primește botezul de la Ioan în Iordan, luând asupra Sa păcatele oamenilor și sfințind apele. De aici provine rânduiala „sfințirii celei mari a apei”, când se face aghiasma mare, considerată un dar deosebit, cu putere tămăduitoare pentru trup și suflet. Apa sfințită se păstrează la icoană, nu se strică și este folosită pentru binecuvântarea oamenilor, a caselor și a gospodăriilor, fiind asociată cu curățirea, protecția și vindecarea.

În jurul Bobotezei s-au păstrat numeroase obiceiuri și credințe populare: procesiuni fastuoase, colinde de Iordan, stropirea caselor cu aghiasmă și primirea preotului la masă pentru belșug și noroc. Apa sfințită era considerată atât de puternică încât putea „boteza” simbolic copiii morți nebotezați, iar diverse gesturi rituale erau legate de căsătorie, rodnicia pământului, sănătatea animalelor și alungarea răului. Toate aceste tradiții subliniază credința profundă a comunității în puterea sfințitoare și vindecătoare a apei de la Bobotează.

În ziua a șasea a acestei luni, Biserica prăznuiește Sfânta și dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sărbătoare cunoscută sub numele de Epifania sau Boboteaza.

Teofania – Boboteaza

În această zi sfântă, în toate bisericile, este cinstită Arătarea Domnului prin slujbe solemne, începând încă din ajun, prin săvârșirea Privegherii. Dumnezeu Cuvântul, luând firea omenească și împlinind întreaga Lege, a venit la marele prooroc Ioan pentru a primi botezul în apele Iordanului. Ioan se împotrivea, spunând: „Eu am nevoie să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine?”.

Însă, auzind cuvintele Domnului: „Lasă acum”, a înțeles că botezul lui Hristos este împlinirea deplină a dreptății și a primit să Îl boteze. Prin botezul Său, Hristos a sfințit întreaga fire a apelor, iar prin coborârea Sa în Iordan a luat asupra Sa păcatele oamenilor. Ieșind din apă, El a înnoit firea omenească, îmbătrânită de păcat, a restaurat-o și a deschis oamenilor calea către Împărăția cerurilor. A Lui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin.

Tot în această zi este pomenit Sfântul noul sfințit mucenic Romano Lachedemonul, care a mărturisit credința creștină în anul 1695 și a primit cununa muceniciei prin moarte martirică, fiind ucis cu sabia.

Pentru rugăciunile lor sfinte, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Rugăciune la Arătarea Domnului

Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce Te-ai smerit și ai intrat în apele Iordanului pentru mântuirea noastră, Ție ne închinăm și Ție Îți aducem mulțumire. Prin Botezul Tău s-a descoperit lumii taina Sfintei Treimi și întunericul a fost risipit de lumina adevărului. Glasul Tatălui Te-a mărturisit Fiu iubit, iar Duhul Sfânt S-a pogorât peste Tine în chip de porumbel, întărind credința noastră și sfințind făptura. Tu ai coborât în ape nu pentru păcate proprii, ci pentru a lua asupra Ta neputințele noastre și pentru a curăți firea omenească de povara greșelilor.

Curățește, Doamne, și sufletele noastre, spală necurăția gândurilor și risipește întunericul inimii. Înnoiește-ne prin harul Tău, așa cum ai înnoit pe Adam cel căzut și ai zdrobit puterea celui viclean. Luminează-ne pașii pe calea adevărului, dăruiește-ne pace, smerenie și putere de a trăi după voia Ta. Fă-ne fii ai luminii și mădulare vii ale Bisericii Tale, ca prin apă și Duh să ne naștem spre viața cea nouă. Că Tu ești Lumina lumii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Pilda zilei

Coroana smereniei

Într-o zi, Diogene, dorind să se ferească de arșița soarelui, și-a așezat pe cap o cunună din frunze. Văzându-l astfel, un om trecător l-a batjocorit cu glas tare, zicând că nu este vrednic să poarte cunună, căci numai cei întorși biruitori din războaie sunt îndreptățiți la asemenea cinste.

Atunci, Diogene și-a ridicat capul cu liniște și a răspuns cu tărie, arătând că el nu a biruit vrăjmași trupești, ci pe cei mai grei dintre toți: mândria, lipsa și patima plăcerii lumești. Acești vrăjmași, nevăzuți, sunt mai primejdioși decât orice armă, iar biruința asupra lor este o cunună adevărată înaintea lui Dumnezeu. Pilda aceasta ne învață că adevărata biruință nu este cea arătată înaintea oamenilor, ci cea săvârșită în taina inimii, prin smerenie, înfrânare și luptă duhovnicească.

Rugăciunea către Sfântul Prooroc Sofonie, cel care a profețit distrugerea Ierusalimului

Când se dă Agheasma Mare la Catedrala Patriarhală. Programul complet al slujbelor de Bobotează

