Călin Donca îl face praf pe Dorian Popa! Acuzații grave: „Nu mi-a dat nimic. A mintit toată România”

În cadrul emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, moderată de Dan Diaconescu, Donca a fost invitat special și a făcut dezvăluiri despre relația sa cu Dorian Popa. Acesta a mărturisit că legătura dintre ei s-a deteriorat considerabil după ce el a fost arestat, moment în care Dorian Popa l-ar fi defăimat.

Călin Donca, antreprenor cunoscut pentru implicarea sa în afaceri din domeniul energiei regenerabile, se află într-un conflict deschis cu influencerul Dorian Popa. Disputa dintre cei doi a escaladat în urma unor declarații publice făcute de Dorian Popa, care l-a acuzat pe Donca că ar fi fost implicat într-o escrocherie financiară. Afirmațiile acestuia au generat un val de reacții negative în rândul investitorilor, mulți dintre aceștia solicitând returnarea banilor investiți.

Potrivit lui Călin Donca, Dorian Popa nu a avut niciun rol de investitor în afacerile sale, ci doar de promotor, fiind plătit pentru a face reclamă unor proiecte de energie regenerabilă. Donca susține că i-a transferat lui Popa suma de 5.000 de euro pentru promovare, iar în schimb, influencerul a realizat câteva vloguri în care a menționat afacerea acestuia.

Relația dintre cei doi s-a deteriorat când Dorian Popa a făcut declarații publice în care sugera că a fost înselat, susținând că a investit sume importante în afacerea lui Donca. Aceste acuzații au determinat mai mulți investitori să depună plângeri la autorități, contribuind astfel la agravarea problemelor legale ale omului de afaceri.

Călin Donca a fost arestat în urma unor acuzații separate, iar în perioada detenției, afirmațiile lui Dorian Popa au continuat să circule în spațiul public. După eliberare, Donca a decis să ia măsuri legale împotriva influencerului, intentând un proces în care cere despăgubiri pentru prejudiciile de imagine suferite.

Conform declarațiilor sale, Dorian Popa ar fi influențat peste 400 de persoane să se ralieze împotriva sa, ceea ce a afectat semnificativ afacerile pe care le derula. Donca susține că, deși a fost investigat, nu a primit nicio acuzație oficială cu privire la proiectele sale din domeniul energiei regenerabile. Mai mult, el afirmă că toate componentele panourilor fotovoltaice au fost verificate de autorități și nu există dovezi care să susțină acuzațiile de fraudă.

„În al doilea rând Dorian Popa a fost la mine în casă. A mâncat mâncare făcută de soția mea. Și se numea bunul meu prieten, când soția mea trăia cele mai grele clipe posibile, el vine și bagă încă un cuțit în burtă? Pe bune? Asta face? Pune sare pe rană? În loc să o sune pe Oriana, să spună Oriana, ești bine? Ești ok? Să vină să-i ducă în naiba o farfurie de shaorma de la el, din activitate. Ce-a făcut? Mi-a făcut mai mult rău. A mințit o țară întreagă că el a investit bani la mine. Zero lei investit. Nimic. Zero.

L-am plătit pentru reclamă. A, dumneavoastră i-ați dat bani. Eu i-am dat bani, i-am virat 5.000 de euro pentru o promovare, pentru un vlog pe care l-a pus. Iar după aceea a zis, uite… Vreau și în parcurile tale. I-am spus, eu fac câteva parcuri, te interesează? I-a zis, da, ok. Zic, uite, fă-mi patru vloguri, sau nu mai știu cât erau, și-ți dau 20 de kilobați în parc. Dar el nu a investit bani, el doar m-a băgat în câteva vloguri de ale lui. Nici măcar nu mi-a făcut patru vloguri independent. El făcea la Daily Vlog, în care vorbea despre cățelușul Cheluț, da? Iar printre ele zicea, uite, a, și Donca și-a mai deschis un parc.

Da? El aia a făcut. N-a băgat un leu. N-are nici o pierdere. Iar cu Dorian Popa mă voi împăca în momentul în care își va cere scuze în mod public. Da? Și îmi va da banii pe care compania mea îi sufără. Din cauza denigrării pe care mi-a făcut-o. Deci eu nu am nici până astăzi nicio acuzație pentru activitatea noastră în parcuri fotovoltaice. Zero acuzații. Zero. Nu am nicio acuzație. Nicio acuzație. (…) L-au ascultat pe Dorian Popan (n.r. oamenii), care are o putere mare de convingere, da? Și mai departe cu video-ul ăla în care el era, știți că eu am pățit, să știți că eu am, după aceea l-a și șters, da? Ce să vă zic? Dorian Popa a făcut un deserviciu mare acestei țări, deoarece a arătat încă o dată, încă o dată, că dușmanul românului, numărul unu, este românul de lângă el. Asta a arătat. În loc să vină solidar lângă mine, să spună, băi, ce-a pățit Donca? Băi, fraților!

N-are nicio acuzație pe panouri. Voi vedeți câte astăzi acuzațiile. N-apare nimic de panouri unde sunt și eu cu promovarea. N-are nimic. Trebuia doar să citească. Doar să citească trebuia. Aia e tot. Și hate-ul care el crede că l-ar fi avut ar fi fost mai mic decât l-a avut și care l-are astăzi. Pe 15 mai am prima instanță cu Dorian Popa. Aveți proces? Pe cum? Pe ce să fac? Cine se ia de mine facem proces. Pe el… Mie mi-a cauzat pierderi și îmi cauzează mai departe pierderi. Au venit oameni și au spus, din cauza că Dorian Popa a ieșit și a zis că această afaceri s-ar putea să fie o scrocherie, eu vreau bani înapoi. Pentru că tot datorită lui Dorian Popa i-am și investit. Că am văzut la el că e ceva serios și vrem ca să fim aici.”, a mai spus Donca la emisiunea moderată de Dan Diaconescu.